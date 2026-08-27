100 Jahre alt: Historischer Oldtimer stoppt in Klagenfurt

Ein 100 Jahre alter Oldtimer macht auf seiner Fahrt nach Monaco Halt in Klagenfurt. Als rollendes Museum legt das Unikat derzeit 1.208 Kilometer durch vier Länder zurück.

Ein außergewöhnliches Stück Technikgeschichte macht am Donnerstag in Klagenfurt Station: Der 100 Jahre alte Oldtimer „AVIS“ Type 3 hat auf seiner Fahrt nach Monaco in der Kärntner Landeshauptstadt gestoppt. Unter dem Titel „Mission Monte-Carlo 26“ legt das voll funktionsfähige Unikat im Originalzustand insgesamt 1.208 Kilometer durch vier Länder zurück. Auf dem Weg von Österreich über Italien und Frankreich bis an die Côte d’Azur fungiert das historische Fahrzeug als rollendes Pop-up-Museum zur Kulturvermittlung und bringt Geschichte direkt zu den Menschen.

Existiert nur noch ein Exemplar

Gestartet hat die Fahrt am 25. August; am 9. September erfolgt der offizielle Empfang in Monaco. „In Klagenfurt gibt es immer wieder Oldtimer-Treffen, an denen die Bevölkerung auch sehr interessiert ist. Es ist eine große Ehre, dass dieser besondere Oldtimer in Klagenfurt Halt macht. Ich bedanke mich für den Zwischenstopp in unserer Landeshauptstadt und wünsche weiterhin eine gute Fahrt“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Von dem Kleinwagen, der seinerzeit das Straßenbild in Österreich prägte, existiert nur noch ein Exemplar.