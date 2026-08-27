Alko-Lenker (17) baut Unfall in Klagenfurt: Führerschein weg

Ein 17-jähriger Alko-Lenker verursachte am Donnerstag einen Auffahrunfall in der Ehrentaler Straße in Klagenfurt. Zwei Frauen wurden dabei leicht verletzt. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

Am Donnerstag kam es in Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall: In der Ehrentaler Straße musste eine 69-jährige Fahrerin verkehrsbedingt halten. Ein 17-jähriger Lenker bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf ihren Wagen auf. „Dabei wurden beide Frauen leicht verletzt“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt. Ein Alkomatentest mit dem jungen Autofahrer verlief positiv. “ Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt“, so die Polizisten abschließend.