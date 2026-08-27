Baustart in Krumpendorf: Sperren an fünf Bahnübergängen

Krumpendorf rüstet auf: Fünf Eisenbahnkreuzungen werden für 2,5 Millionen Euro umfassend erneuert. Die Baumaßnahmen laufen in mehreren Etappen und bringen zum Teil Umleitungen und Sperren mit sich.

Fünf Eisenbahnkreuzungen im Gemeindegebiet von Krumpendorf werden umfassend modernisiert. Das 2,5 Millionen Euro schwere Infrastrukturprojekt wird jeweils zur Hälfte von den ÖBB und der Gemeinde finanziert. Die Erneuerung der technischen Sicherungsanlagen bringt langfristig mehr Sicherheit und Ordnung in den örtlichen Verkehr, wovon Bahn-, PKW-, Rad- sowie Fußverkehr gleichermaßen profitieren. An den schienenbedingten Schließzeiten der Schranken ändert sich durch die neuen Systeme nichts.

Modernisiert werden diese Eisenbahnkreuzungen Hauptstraße/Strandweg (Kropfitschbad)

Schlossallee

Kochstraße

Bad-Stich-Straße

Walterskirchen/Flurweg

ÖBB rüsten Bahnübergänge auf

„Im Zuge des Projekts werden die technischen Sicherungsanlagen erneuert, die straßenseitige Ausstattung angepasst und weitere Maßnahmen für einen sicheren Betrieb umgesetzt“, heißt es in einer Pressemitteilung der ÖBB. Künftig sorgen außerdem zusätzliche Läutwerke für mehr Sicherheit. Damit die Anwohner nachts nicht aus dem Schlaf gerissen werden, schalten die Anlagen im Dunkeln automatisch auf eine geringere Lautstärke um.

Sperren und Umleitungen

Um die Beeinträchtigungen für Autofahrer zu minimieren, laufen die Baumaßnahmen in mehreren Etappen. Bereits vom 13. bis 27. September 2026 starten die Kabelarbeiten, die teils nachts zwischen 22.30 bis 4.30 Uhr stattfinden. Während der anschließenden Hauptphase vom 19. Oktober bis 4. Dezember wird auch an Wochenenden und in der Nacht gearbeitet, um den Bahnbetrieb aufrechtzuerhalten und das Projekt zügig abzuschließen. Während der Sperren der jeweiligen Eisenbahnkreuzungen werden örtliche Umleitungen eingerichtet. „Die Erreichbarkeit der betroffenen Bereiche bleibt jederzeit gewährleistet“, versichern die Verantwortlichen. Da es vorübergehend jedoch zu Lärm, Staub sowie Fahrplananpassungen in den Randzeiten kommt, bitten die ÖBB um Verständnis.