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Ein Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeister Christian Scheider gemeinsam mit Safet Smajlović und den Basketballspielern vor Ort am Koschatplatz.
Bürgermeister Christian Scheider war für einen Lokalaugenschein vor Ort.
Klagenfurt
27/08/2026
Ab sofort

Lösung für Klagenfurter Basketballer: Wieder Zugang zu Trinkwasser

Am Klagenfurter Koschatplatz war der Zugang zu Trinkwasser für Basketballer zuletzt versperrt. Eine Initiative von Bürgermeister Christian Scheider schafft nun Abhilfe: Die Sportler können sich dort nun erfrischen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
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Ein fehlender Zugang zu Trinkwasser sorgte auf dem Klagenfurter Koschatplatz zuletzt für Unmut unter den Basketballern. Die Sportler machten Bürgermeister Christian Scheider (FSP) beim jüngsten Strandbad-Sprechtag auf den Missstand aufmerksam. Nach anschließenden Gesprächen konnte rasch eine Lösung gefunden werden: Die Basketballer erhielten einen Schlüssel für das angrenzende Areal und können sich dort ab sofort problemlos mit frischem Wasser versorgen.

Trinkwasser-Zugang gesichert

„Der Zugang zu Trinkwasser hat oberste Priorität und ich bin froh darüber, dass am Koschatplatz ein gemeinsamer Konsens gefunden werden konnte und die Sportlerinnen und Sportler zu verbesserten Bedingungen ihrer Leidenschaft nachgehen können“, betont Scheider. Safet Smajlović, Sprecher vom Koschatplatz, erklärt: „Wir sind dankbar, dass dafür eine praktikable Lösung gefunden wurde, und bedanken uns beim Bürgermeister, der unser Anliegen aufgegriffen und rasch umgesetzt hat.“

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