Skip to content
Region auswählen:
/ ©Leserfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte in Goritschach.
Aufregung herrscht im Gemeindegebiet von Schiefling am Wörthersee.
Schiefling
27/08/2026
Donnerstagabend

Feuerwehr und Polizei nach Feuerschein-Meldung im Einsatz

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften gibt es derzeit im Gemeindegebiet von Schiefling am Wörthersee. Auslöser ist ein Feuerschein im Freien.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(49 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Leserberichten zufolge stehen die Freiwillige Feuerwehr Schiefling sowie mehrere Streifenfahrzeuge und der Polizeihubschrauber in der Ortschaft Goritschach im Einsatz. „Uns wurde ein Feuerschein im Freien gemeldet“, bestätigt Florian Scherwitzl, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Land. Derzeit laufen Erkundungsmaßnahmen. Nähere Informationen folgen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte in Goritschach.
©Leserfoto
Auch die Polizei unterstützt die Suche.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at