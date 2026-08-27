Feuerwehr und Polizei nach Feuerschein-Meldung im Einsatz

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften gibt es derzeit im Gemeindegebiet von Schiefling am Wörthersee. Auslöser ist ein Feuerschein im Freien.

Leserberichten zufolge stehen die Freiwillige Feuerwehr Schiefling sowie mehrere Streifenfahrzeuge und der Polizeihubschrauber in der Ortschaft Goritschach im Einsatz. „Uns wurde ein Feuerschein im Freien gemeldet“, bestätigt Florian Scherwitzl, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Land. Derzeit laufen Erkundungsmaßnahmen. Nähere Informationen folgen.