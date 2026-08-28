Auto begann zu brennen: Lenker verhindert Schlimmeres

Heute Früh kam es für die Feuerwehr Haidach bereits zu einem Einsatz.

Heute Früh kam es für die Feuerwehr Haidach bereits zu einem Einsatz.

„Bei einem Pkw begann es aus dem Auspuff herauszubrennen“, teilt die Feuerwehr in einem Facebook-Posting mit. Der Fahrer hatte bereits geistesgegenwärtig reagiert und konnte mit einem mitgeführten Feuerlöscher den Brand bereits selbst löschen.

Feuerwehr sichert Straße ab

„Bei unserem Eintreffen war der Brand gelöscht, wir haben die Straße abgesichert sowie den weiteren Brandschutz sichergestellt. Weiters wurden die Batterien abgeklemmt, und auf den Abschleppdienst gewartet“, so die Florianis weiter. Auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde alarmiert. Sie konnte aber kurz nach dem Eintreffen wieder einrücken. Insgesamt standen 13 Mann der Feuerwehr Haidach im Einsatz.