Südländisches Flair, italienischen Wein und kulinarische Spezialitäten gibt es seit gestern in Klagenfurt. Am Neuen Platz bieten italienische Winzer ihre Produkte an und laden zu deren Verkostung.

Zum ersten Mal findet heuer das „Italian Wine Festival“ in der Landeshauptstadt statt. Vom 27. bis einschließlich 30. August können unterschiedlichste hochwertige Weine aus diversen italienischen Regionen probiert und erworben werden. In diesen vier Tagen präsentieren die Winzer nicht nur ihre Produkte, sondern auch ihre Heimat und zugleich ihre Kultur, heißt es vonseiten der StadtKommunikation.

Traditionen und Vielfalt der italienischen Weinkultur

Bei persönlichen Gesprächen erzählen sie über die Besonderheiten und die Vielfalt der italienischen Weinkultur, ihre Traditionen und die jeweiligen Anbaugebiete. „Dass Klagenfurt eine gute Beziehung zu seinem Nachbarland Italien pflegt, beweist einmal mehr diese Veranstaltung. Wer italienisches Flair schätzt, wird sich hier gut aufgehoben fühlen. Zwischen regionalen Produkten und ihren sympathischen Produzenten spürt man la dolce vita. Also schaut vorbei, probiert neue Geschmacksrichtungen und lasst euch von italienischer Tradition begeistern“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Freier Eintritt

Der Eintritt zum „Italian Wine Festival“ ist kostenlos. Die Besucher, die die italienischen Weine verkosten möchten, benötigen dafür ein offizielles Festival-Weinglas, das direkt vor Ort am Neuen Platz erworben werden kann, teilt die Stadt weiter mit. Neben dem italienischen Rebensaft gibt es auch einige kulinarische Schmankerl zu probieren.