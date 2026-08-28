„Schmaler Grat“: Neue Ausstellung im Künstlerhaus Klagenfurt

Die Ausstellung ist ein Beitrag zur Triennale IV unter dem Leitthema „schwach.šibko.debole“. Sie läuft noch bis 26. September im Künstlerhaus Klagenfurt.

Die Ausstellung „schmaler Grat“ ist der Beitrag des Kunstverein Kärnten zur diesjährigen Triennale, die bereits zum vierten Mal durch den Verein initiiert wird. Projekte aller Kunstsparten, die im Zeitraum Mai bis Oktober zum diesjährigen Thema „schwach.šibko.debole“ für die Triennale durchgeführt und dem Kunstverein durch Bild- und Textmaterial zur Verfügung gestellt werden, werden in einer Publikation zusammengefasst und im Anschluss der Öffentlichkeit präsentiert. Ziel ist die umfassende Dokumentation des künstlerischen Potenzials in Kärnten und der Alpen-Adria-Region, teilt die StadtKommunikation mit.

Offizielle Eröffnung im Künstlerhaus

Die offizielle Eröffnung fand am Donnerstagabend im Künstlerhaus statt. „Eine vielfältige und lebendige Kunst- und Kulturlandschaft ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft. Mit der Ausstellung ‚schmaler Grat‘ setzt der Kunstverein Kärnten ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung zeitgenössischer Kunst und macht zugleich sichtbar, welches kreative Potenzial in Kärnten und der Alpe-Adria-Region vorhanden ist“, so Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz in seinen Grußworten.

Teilnehmende Künstler

Die Verbindung von „schwach.šibko.debole“ und „schmaler Grat“ liegt in der Idee der Verletzlichkeit: Wer auf schmalem Grat balanciert, ist anfällig für Störungen – ist „schwach“ gegenüber äußeren Einflüssen. Doch gerade dieser Zustand offenbart eine besondere Qualität des Seins. Teilnehmende Künstler sind: Niclas Anatol, Michael Bachhofer, Margaretha M. Bauer, Isabel Belherdis, Kerstin Bennier, Frauke Danzer, Herbert de Colle, Romana Egartner, Sigrid Friedmann, Wolfgang Grossl, Christine Huss, JACOPYI, Gabriela Jost, Ulrich Kaufmann, Karin Klimbacher, Brigitte Kranz, Marlies Liekfeld-Rapetti. Die Ausstellung „schmaler Grat“ ist noch bis 26. September im Künstlerhaus Klagenfurt, Goethepark 1, zu sehen. Zeitgleich in der Kleinen Galerie: Cornelia Caufmann mit „poetisch.radikal“.