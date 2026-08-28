Bürgermeister stellte sich drängenden Fragen im Strandbad

Zahlreiche Bürger nutzten am Freitagnachmittag den Loretto-Sprechtag im Strandbad, um ohne Termin direkt mit Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider über ihre persönlichen Anliegen zu sprechen.

Ein ungezwungener Austausch auf der Außenterrasse des Strandbades Loretto: Zahlreiche Klagenfurter nutzten am Freitagnachmittag die Gelegenheit, ohne vorherige Terminvereinbarung direkt mit Bürgermeister Christian Scheider (FSP) ins Gespräch zu kommen. Beim Loretto-Sprechtag stellte sich das Stadtoberhaupt gemeinsam mit STW-Bäderleiter Gerald Florian den Fragen der Anwesenden. Das Angebot zum Mitreden stieß bei den Badegästen auf großen Anklang. Die Themenpalette reichte von der Kontrolle in Naturschutzgebieten über geeignete Räumlichkeiten für Malkurse bis hin zu konkreten Maßnahmen gegen Kinderarmut.

Loretto-Sprechtag

Scheider: „Bürgernähe war und ist mir schon seit Jahren sehr wichtig. Als Bürgermeister erachte ich sie als meine Pflicht. Es ist mir ein persönliches Anliegen, mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen. Nur so erfährt man, was die Leute aktuell beschäftigt, wo ein Änderungsbedarf herrscht und wie man bestmöglich für das Gemeinwohl der Bevölkerung unserer schönen Stadt sorgen kann.“