50 Jahre Urlaub in Klagenfurt: Stadt ehrt deutsches Urlauberpaar

Seit 50 Jahren verbringen Malis und Peter Häuser aus dem deutschen Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz ihren Urlaub in Klagenfurt. Die treuen Stammgäste wurden dafür nun mit der Dank- und Anerkennungsurkunde geehrt.

Klagenfurt als zweite Heimat: Seit 50 Jahren verbringt das deutsche Ehepaar Marlis und Peter Häuser den Urlaub in der Kärntner Landeshauptstadt. Ihr Stammquartier ist die Pension Biedermann in Viktring. Neben der familiären Atmosphäre schätzen die Stammgäste vor allem das Klima, die Seenlandschaft sowie die Wandermöglichkeiten in der Region. Eine so große und vor allem lang andauernde Gästebindung verdient Anerkennung. Daher luden Bürgermeister Christian Scheider (FSP) und Stadtrat Julian Geier (ÖVP) die Familie Häuser sowie die Betreiber der Pension Biedermann, Familie Poscheschnik, am Donnerstag ins Rathaus ein.

Ehrung für treue Urlaubsgäste

„Zu so viel Urlaubertreue und Gastfreundschaft kann man nur gratulieren“, lobte der Stadtchef und auch der Tourismusreferent zeigt sich beeindruckt. „Es ist einfach schön, wenn man Gäste kennenlernt, die unserer Stadt seit Jahrzehnten die Treue halten und jeden Sommer in der Pension Biedermann verbringen“, so Geier. Als Würdigung erhielt die Familie Häuser nun die Dank- und Anerkennungsurkunde. Für 56 erfolgreiche Jahre als Beherbergungsbetrieb in Klagenfurt gab es diese außerdem für die Pension Biedermann.