Dritter Streich: EC-KAC bleibt in der Vorbereitung siegreich

In der Heidi Horten-Arena in Klagenfurt feiert der EC-KAC den dritten Sieg im dritten Vorbereitungsspiel. Nach einem torlosen Beginn drehen die Rotjacken im zweiten Drittel auf und schlagen Wien mit 5:2.

Der EC-KAC erwischte vor 1.719 Zuschauern den besseren Start, ein Treffer wollte im ersten Drittel aber nicht fallen. Will MacKinnon und Thomas Unterweger sorgten schon in den ersten Minuten für Gefahr vor dem Wiener Tor. Später vergaben auch Finn van Ee und Travis St. Denis gute Möglichkeiten. Besonders knapp wurde es in der 15. Minute: Nick Petersen zog bei einem Zwei-gegen-Eins-Angriff selbst ab, traf aber nur die Stange. So ging es trotz der besseren Klagenfurter Chancen mit 0:0 in die erste Pause.

Doppelschlag des KAC

Nach Wiederbeginn erhöhten die Rotjacken das Tempo und wurden dafür belohnt. Zunächst traf Travis St. Denis in der 25. Minute nach einem Querpass von Nick Petersen per Direktabnahme zum 1:0. Nur 45 Sekunden später legte der KAC sogar in Unterzahl nach: Mattias Göransson fing einen Wiener Aufbaupass ab und setzte Daniel Obersteiner ein, der auf 2:0 stellte. Die Capitals kamen durch Jakob Lilja in der 36. Minute auf 2:1 heran. Die Antwort der Hausherren folgte jedoch nur 20 Sekunden später, als Jesper Jensen Aabo eine Vorlage von Göransson unter die Querlatte zum 3:1 setzte.

Wien kommt heran

Im Schlussdrittel hielten die Capitals die Partie zunächst offen. KAC-Torhüter Florian Vorauer musste unter anderem gegen Nick Bailen und Jakob Lilja eingreifen. In der 54. Minute war er schließlich geschlagen: Jérémy Grégoire traf nach Vorarbeit von Bailen und Linden Vey zum 3:2. Wien drängte danach auf den Ausgleich und kam über Grégoire und Lilja zu weiteren Möglichkeiten. Vorauer hielt die knappe Führung jedoch fest.

Zwei späte Treffer

In den letzten Minuten nahmen die Capitals ihren Torhüter vom Eis – der KAC nutzte den freien Raum. Jan Muršak traf in der 59. Minute ins leere Wiener Tor zum 4:2. Finn van Ee sorgte 62 Sekunden später ebenfalls ins verwaiste Gehäuse für den 5:2-Endstand. Damit holten die Rotjacken ihren dritten Sieg im dritten Vorbereitungsspiel. Auch in der vorab vereinbarten Fünf-Minuten-Verlängerung im Drei-gegen-Drei traf nur der KAC: Nick Petersen vollendete in der 63. Minute nach einer Kombination mit Göransson und Muršak.

Furey sieht Fortschritt

Trainer Kirk Furey sah vor allem nach der ersten Pause eine Steigerung seiner Mannschaft. „Danach hat das Tempo gestimmt, wir waren sehr gefällig und haben auch stark auf das erste Gegentor reagiert, indem wir selbst sofort wieder getroffen haben.“ Gleichzeitig sprach er auch Fehler an, die zu den beiden Wiener Treffern und weiteren Möglichkeiten geführt hatten. Sein Fazit nach dem dritten Vorbereitungsspiel fiel dennoch positiv aus: „Aber es wurde der dritte Sieg im dritten Vorbereitungsspiel, wir können mit dem Fortschritt in unserer Entwicklung also zufrieden sein.“