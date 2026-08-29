Betrunken am Steuer: 15-Jähriger stürzte mit Auto 30 Meter ab – drei Verletzte

Ein 15-Jähriger setzte sich betrunken ans Steuer und kam auf der L100 von der Straße ab. Das Auto überschlug und stürzte 30 Meter tief...

Am Freitagabend, dem 28. August 2026: Gegen 21.30 Uhr war ein erst 15-jähriger Klagenfurter mit einem Auto auf der Miegerer Straße (L100) im Bereich Gurnitz (Bezirk Klagenfurt-Land) unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache touchierte das Fahrzeug einen Baum und stürzte anschließend rund 30 Meter über eine steile Böschung ab.

Rettung durch Feuerwehr und Bergrettung

Während sich der 15-jährige Lenker und ein Mitfahrer noch eigenständig aus dem Wrack befreien konnten, musste ein weiterer Insasse von der Bergrettung in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden. Die drei Fahrzeuginsassen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren – alle aus Klagenfurt – wurden bei dem Absturz verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Alkomattest positiv

Der beim 15-jährigen Lenker durchgeführte Alkomattest verlief positiv. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Das Wrack wurde von den Florianis geborgen und abgeschleppt. Im Einsatz standen die Feuerwehren Zell/Gurnitz, Ebenthal, Mieger und Grafenstein mit rund 60 Kräften, die Bergrettung mit acht Helfern sowie die Polizei.