Beliebtes BLOOOM-Festival kehrt nach Klagenfurt zurück

Auf der Klagenfurter Spielwiese: Am Samstag, 5. September 2026, steigt das beliebte BLOOOM-Parkfest am Kreuzbergl. Von Yoga über Live-Musik bis hin zu Streetfood wird der ganzen Familie einiges geboten.

Bereits zum sechsten Mal verwandelt das BLOOOM-Parkfest die große Spielwiese am Klagenfurter Kreuzbergl in einen stimmungsvollen Ort der Begegnung. Am Samstag, dem 5. September 2026, erwartet die Besucher von 13 bis 21 Uhr ein bunter Mix aus regionaler Kulinarik, Kärntner Kunst, Musik und Mitmach-Workshops. Der Eintritt ist den ganzen Tag über komplett frei. Das von der Gemeinschaft für Nachhaltigkeit, Genuss und Transformation organisierte Fest steht heuer unter dem Motto „Frischluft“ und wurde erst kürzlich beim Klima-Ideenwettbewerb der Stadt Klagenfurt ausgezeichnet.

Yoga, Kunst & Kinderprogramm

Wer sportlich in den Tag starten möchte, kann den erweiterten Yoga- und Pilates-Bereich nutzen, der seine Pforten bereits um 10 Uhr öffnet. Am Nachmittag bieten Führungen durch den benachbarten Botanischen Garten, Blumenkränze-Binden im Creative Corner sowie Pop-up-Marktstände Unterhaltung für jedes Alter. Die jüngsten Gäste dürfen sich neben dem Spielplatz erstmals auf einen eigenen Pikler-Spielwagen freuen.

Regionale Kulinarik und Mitmach-Picknick

Auch kulinarisch wird Einiges geboten: Der Together Verein zaubert einen kleinen Streetfood-Markt mit Kärntner und persischen Spezialitäten. Snacks aus nachhaltigen Zutaten vom wandernden Restaurant Nocona sowie feine Macarons und Torten der Konditorei Alles O’Cake runden das Angebot ab.

Von Country-Klängen bis zu Afro-Reggae-Beats

Musikalisch startet das Fest mit den akustischen Klängen des Hillibilli Trios, ehe Musik.Koch.Topf ein Familienprogramm mit Tanz und Clownerie bietet. Gegen Abend sorgen Norté Diago und Soul Kitchen mit Afro-Reggae-Beats für Stimmung, bevor ab 19 Uhr das Klagenfurter DJ-Kollektiv KEMA den Abend ausklingen lässt.