Unwetter-Einsatz in Klagenfurt: Baum teils umgestürzt, Laterne beschädigt

Unwetter zogen in der Nacht über Klagenfurt hinweg und machten das Ausrücken der Einsatzkräfte erforderlich. Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin wurde zu einem technischen Einsatz in die Beethovenstraße alarmiert. Vor Ort bot sich den Florianis ein klares Bild: Den starken Sturmböen waren ein großer Ast sowie mehrere Büsche nicht gewachsen. Sie stürzten auf die Straße und blockierten die Fahrbahn, so die FF. St. Martin in einem Bericht.

©FF St. Martin / Klagenfurt

Motorsägen im Einsatz

Die Florianis zückten die Motorsägen und zerlegten die Hindernisse direkt an Ort und Stelle. Die Straße konnte dadurch zügig von den Trümmern befreit und wieder für den Verkehr freigegeben werden. Glücklicherweise gab es bei dem Vorfall keine Verletzten. An Gebäuden entstanden ebenfalls keine nennenswerten Schäden. Einzig eine Straßenlaterne wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nach der Reinigung der Fahrbahn konnten die Feuerwehrkräfte wieder vollzählig ins Rüsthaus einrücken.