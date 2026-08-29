25 Jahre Graf Film: Großes Jubiläum im Klagenfurter Burghof gefeiert

Die Klagenfurter Graf Filmproduktion feierte gestern ihr 25-jähriges Bestehen im Open-Air-Kino im Burghof. Prominente Gratulantin war unter anderem LHStv.in Gaby Schaunig.

Mit einem festlichen Empfang und einer Premierenfeier feierte die Graf Filmproduktion ihr 25-jähriges Jubiläum im Open-Air-Kino im Klagenfurter Burghof. Das 2001 in Klagenfurt gegründete Unternehmen hat sich längst zu einer festen Größe in der Filmbranche entwickelt und Erfolge wie „Das Wunder von Kärnten“, „Der Mann mit dem Fagott“ oder die Krimi-Reihe „Die Toten vom Bodensee“ produziert.

Würdigung durch das Land Kärnten

Kulturreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig gratulierte Gründer Klaus Graf sowie Geschäftsführerin Livia Graf-Bechler persönlich zum Firmenjubiläum: „Graf Film prägt das Filmland Kärnten seit einem Vierteljahrhundert mit außergewöhnlicher Professionalität, Kreativität und großer Leidenschaft. Das Unternehmen hat wesentlich dazu beigetragen, Kärnten als attraktiven und leistungsfähigen Filmstandort zu etablieren.“ Besonders hob Schaunig den Einsatz von Klaus Graf beim Aufbau der Carinthia Film Commission und die stetige Nachwuchsförderung in der heimischen Filmwirtschaft hervor.

Krimi-Premiere als Höhepunkt des Abends

Ein besonderes Highlight der Jubiläumsfeier war die Premiere des neuen Zürich-Krimis „Borchert und das bedrohte Paradies“. Gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Kunst, Kultur und der Filmbranche feierten Cast und Crew den geglückten Premierenabend unter freiem Himmel.