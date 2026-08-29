Trauer am Wörthersee: „GTI-Bürgermeister“ verstorben

In Kärnten trauert die FPÖ um Adolf Stark. Der frühere Landtagsabgeordnete und Altbürgermeister von Maria Wörth prägte über Jahre die Gemeinde und die Wörtherseeregion.

Von 1999 bis 2013 saß Adolf Stark (zuletzt parteilos; zuvor FPÖ, BZÖ und FPK) als Abgeordneter im Kärntner Landtag. Darüber hinaus war er über viele Jahre Bezirksparteiobmann. Auch nach dem Ende seiner aktiven politischen Tätigkeit blieb er den Freiheitlichen eng verbunden. Immer wieder brachte er dabei seine politische Erfahrung ein und stand mit seinem Wissen beratend zur Seite.

Prägend am See

Besonders eng war Starks politischer Weg mit Maria Wörth verbunden. Von 1997 bis 2015 war er Bürgermeister der Gemeinde. In diesen Jahren wirkte er an der Entwicklung der Gemeinde und der Wörtherseeregion mit. Vor allem rund um den GTI-Tourismus wurde Stark zu einer bekannten Persönlichkeit und weithin als „GTI-Bürgermeister“ bezeichnet.

FPÖ nimmt Abschied

FPÖ-Parteichef und Klubobmann Erwin Angerer sowie Josef Krammer, Bezirksparteiobmann von Klagenfurt-Land, zeigen sich betroffen über seinen Tod. „Adolf Stark war ein großartiger Mensch und über viele Jahre ein engagiertes Mitglied der Freiheitlichen, der mit seinem Wirken sowohl auf Gemeinde- als auch auf Landesebene vieles bewegen konnte“, erklären Angerer und Krammer. Sie erinnern dabei an seine jahrzehntelange politische Arbeit und seine Verbundenheit mit Kärnten. Seine Erfahrung und seine Persönlichkeit würden in Erinnerung bleiben.

„Es war uns eine Freude und Ehre ihn gekannt zu haben“

Auch an die Familie und die Hinterbliebenen richten Erwin Angerer und Josef Krammer ihre Anteilnahme. „Das tiefe Mitgefühl der FPÖ Kärnten und unsere Anteilnahme gelten in dieser schweren Zeit seiner Familie und den Hinterbliebenen, denen wir unser herzliches Beileid aussprechen möchten. Adolf Stark wird in der freiheitlichen Familie fehlen. Es war uns eine Freude und Ehre, ihn gekannt zu haben“, sagen Angerer und Krammer abschließend. Damit verabschiedet sich die FPÖ Kärnten von einem langjährigen Mandatar, Bezirksparteiobmann und Bürgermeister.