Nach fast 25 Jahren ist Schluss: Poggersdorfs Bürgermeister zieht sich zurück

Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze von Poggersdorf kündigt Bürgermeister Arnold Marbek seinen politischen Rückzug an. Bei der Wahl 2027 wird er nicht mehr kandidieren – seine Nachfolgerin steht bereits fest.

In Poggersdorf steht ein politischer Generationenwechsel bevor. Bürgermeister Arnold Marbek hat bekannt gegeben, bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 28. Februar 2027 nicht mehr anzutreten. Seine Entscheidung teilte er den Bürgern in einem persönlichen Schreiben mit, das er auch auf Facebook veröffentlichte. Seit beinahe 26 Jahren sei die politische Arbeit mit und für die Menschen sein „Herzensanliegen“, schreibt Marbek. Fast 300 Monate davon verbrachte er als Bürgermeister von Poggersdorf. Nun sei für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen, Verantwortung weiterzugeben. „Alles hat seine Zeit! Das sollte aus meiner Sicht nicht nur für den Spitzensport, sondern auch für die Politik gelten“, erklärt Marbek. Er wolle Platz für neue Ideen und Visionen machen.

Nachfolgerin bereits einstimmig gewählt

Auch die personellen Weichen für die Zeit nach Marbek sind bereits gestellt. Beim Orts- beziehungsweise Gemeindeparteitag der SPÖ Poggersdorf am 27. August wurde Vizebürgermeisterin Katrin Hajek einstimmig zur neuen Parteivorsitzenden und Bürgermeisterkandidatin gewählt. Marbek sichert seiner designierten Nachfolgerin und ihrem Team seine volle Unterstützung zu. Bis zur tatsächlichen Übergabe wolle er weiterhin aktiv für die Gemeinde arbeiten.

Dank an Bevölkerung und Wegbegleiter

In seinem Schreiben blickt der Bürgermeister auch auf seine lange politische Laufbahn zurück. Er sei dankbar für das Vertrauen der Bevölkerung und für die vielen Menschen, die ihn über die Jahre begleitet hätten. Besonders stolz mache ihn das Miteinander in der Marktgemeinde. Dabei erinnert Marbek auch an schwierige Zeiten und daran, immer wieder neue Wege eingeschlagen zu haben. Nun wünsche er sich eine ebenso konstruktive Übergabe an die nächste Generation. Bis zur Wahl 2027 bleibt Arnold Marbek Bürgermeister. Danach endet eine Ära, die die Gemeindepolitik in Poggersdorf über Jahrzehnte geprägt hat.