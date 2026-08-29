„Kärnten Läuft“ knackt zum 25-Jahr-Jubiläum die 10.000er-Marke

Vom 28. bis 30. August verwandelt sich die Klagenfurter Ostbucht wieder in die Runningcity – und das bereits zum 25. Mal! Laufbegeisterte, Partner und Sponsoren freuen sich auf ein Wochenende voller besonderer Momente.

Im Zuge des Jubiläums erhielt Organisator Michael Kummerer die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt. „Kärnten Läuft“ knackt im Jubiläumsjahr 2026 erstmals den Teilnehmerrekord von über 10.000 Teilnehmenden.

Weltweit beliebt

Der Wörthersee Halbmarathon zählt zu den 25 beliebtesten Halbmarathonveranstaltungen weltweit. Bürgermeister Christian Scheider verlieh Freitagabend im Zuge der Eröffnungsfeier und anlässlich des 25-jährigen Jubiläums MMag. Michael Kummerer die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt. Im Namen der Stadt würdigte er ihn für seine besonderen Verdienste und Leistungen im sportlichen Bereich, insbesondere für die Organisation des weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannten Lauf- und Outdoorevents „Kärnten Läuft“.

„‘Kärnten Läuft‘ schreibt heuer Sportgeschichte! Seit einem Vierteljahrhundert ist diese Großveranstaltung ein Fixpunkt im Kalender tausender Menschen, die die Begeisterung für das Laufen teilen. Im Laufe der Jahre habe ich bereits einige emotionale und unvergessliche Momente bei diesem Sportevent erlebt. Es freut mich, auch heuer wieder beim Start dabei zu sein und wünsche allen Läuferinnen und Läufern sowie Zuseherinnen und Zusehern eine wundervolle Zeit!“

Bürgermeister Christian Scheider

„Für mich als Jugendreferent der Stadt Klagenfurt hat ‚Kärnten Läuft‘ einen ganz besonders hohen Stellenwert. Es begeistert nämlich auch viele Jugendliche und schafft es damit, dass diese das Smartphone zur Seite legen und sich bewegen. Das ist großartig und ich kann dazu nur herzlich gratulieren.“

Vizebürgermeister und Jugendreferent Ronald Rabitsch

Jede:r kann teilnehmen!

Die Highlights des Jubiläumswochenendes sind zahlreich. Bereits am Freitag wurde die offizielle 25-Jahr-Feier mit einem kostenlosen Kabarett von Gernot Kulis in der Running City gestartet. Neben internationalen Topstars sind auch alle österreichischen bei den Österreichischen Halbmarathon Meisterschaften vertreten. Neben dem Hunde-, Maskottchen- und Familienlauf am Samstag gibt es unter anderem auch noch einen Bambinisprint, bei dem die kleinen Läuferinnen und Läufer ihr Können unter Beweis stellen. Am Sonntag bilden der Viertel- und Halbmarathon sowie der Wörthersee Walk den Abschluss der Bewerbe am Ufer des Wörthersees. Ab 10.30 startet die „PUNTIGAMER“-After-Run-Party. Die Siegerehrung ist für 13 Uhr anberaumt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2026 um 15:34 Uhr aktualisiert