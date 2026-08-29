Auto kracht gegen Baum: Bergretter müssen Verletzten aus Steilgelände bergen
Ein Verkehrsunfall auf der Miegerer Landesstraße löste am Abend des 28. August einen größeren Einsatz aus. Ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Drei Personen wurden verletzt.
Gestern Abend (28. August) gegen 21.53 Uhr wurde die Bergrettung Klagenfurt von der Landesalarm- und Warnzentrale zu einem Verkehrsunfall auf der Miegerer Landesstraße alarmiert. Ein Pkw war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug befand sich nach dem Unfall in unwegsamem und steilem Gelände. Zwölf Mitglieder der Bergrettung Klagenfurt rückten aus und unterstützten die Feuerwehren Zell-Gurnitz, Mieger, Ebenthal und Grafenstein bei der Rettung der drei verletzten Personen.
Zwei Verletzte retteten sich selbst
Zwei der Betroffenen schafften es selbstständig über die Böschung zurück zur Straße. Die dritte verletzte Person musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt aus dem Gelände geborgen werden. Dafür kam eine Schleifkorbtrage zum Einsatz. Die Einsatzkräfte brachten die Person damit sicher zur Straße und übergaben sie anschließend dem Rettungsdienst. Alle drei Verletzten wurden mit Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.