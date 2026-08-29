Auto kracht gegen Baum: Bergretter müssen Verletzten aus Steilgelände bergen

Ein Verkehrsunfall auf der Miegerer Landesstraße löste am Abend des 28. August einen größeren Einsatz aus. Ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Drei Personen wurden verletzt.

Nach dem Unfall auf der Miegerer Landesstraße waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Drei verletzte Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem Unfall auf der Miegerer Landesstraße waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Drei verletzte Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Gestern Abend (28. August) gegen 21.53 Uhr wurde die Bergrettung Klagenfurt von der Landesalarm- und Warnzentrale zu einem Verkehrsunfall auf der Miegerer Landesstraße alarmiert. Ein Pkw war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug befand sich nach dem Unfall in unwegsamem und steilem Gelände. Zwölf Mitglieder der Bergrettung Klagenfurt rückten aus und unterstützten die Feuerwehren Zell-Gurnitz, Mieger, Ebenthal und Grafenstein bei der Rettung der drei verletzten Personen.

Zwei Verletzte retteten sich selbst

Zwei der Betroffenen schafften es selbstständig über die Böschung zurück zur Straße. Die dritte verletzte Person musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt aus dem Gelände geborgen werden. Dafür kam eine Schleifkorbtrage zum Einsatz. Die Einsatzkräfte brachten die Person damit sicher zur Straße und übergaben sie anschließend dem Rettungsdienst. Alle drei Verletzten wurden mit Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

©Bergrettung Klagenfurt | Das Fahrzeug kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2026 um 19:19 Uhr aktualisiert