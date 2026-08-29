Überholmanöver endet mit Crash: B91 nach Unfall komplett gesperrt

Auf der B91 kam es am Samstagnachmittag zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Ein Autofahrer wollte offenbar gerade einen Traktor überholen, als dieser nach links abbiegen wollte.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Traktoranhänger auf der B91 wurde ein 60-jähriger Autofahrer verletzt. Die Straße musste für die Bergung komplett gesperrt werden.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Traktoranhänger auf der B91 wurde ein 60-jähriger Autofahrer verletzt. Die Straße musste für die Bergung komplett gesperrt werden.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am 29. August gegen 15.45 Uhr im Bezirk Klagenfurt-Land. Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk war mit einem Traktor samt Anhänger auf der B91 unterwegs und wollte nach links abbiegen. Vermutlich zur selben Zeit setzte ein 60-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, zum Überholen an. Dabei kam es zur Kollision: Der Pkw prallte gegen den Anhänger des Traktors.

60-Jähriger verletzt

Der 60-jährige Autofahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

B91 mehr als eine Stunde gesperrt

Für die Fahrzeugbergung musste die B91 komplett gesperrt werden. Die Sperre dauerte von etwa 15.55 Uhr bis 17.10 Uhr.