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Bild auf 5min.at zeigt Blaulicht und einen Mann mit Axt.
Am Landesgericht Klagenfurt wird der Vorfall vom Juni verhandelt.
Kärnten
30/08/2026
Verhandlung steht an
Gericht

Polizisten mit Axt bedroht? Kärntner muss sich vor Gericht verantworten

Am Landesgericht Klagenfurt muss sich ein Mann wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt verantworten. Er soll Polizisten bei einer Führerscheinabnahme im Juni mit einer Axt bedroht haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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Am Landesgericht Klagenfurt steht am 4. September ein Fall auf dem Verhandlungsplan, welcher sich nach der Abnahme einer Lenkerberechtigung abgespielt haben soll. Einem Mann wird vorgeworfen, am 11. Juni im Zuge einer behördlichen Führerscheinabnahme in Kärnten Polizeibeamte während der Amtshandlung gefährlich bedroht zu haben.

Versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt

Laut dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Gerichts wird das mutmaßliche Geschehen als versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt eingestuft. Die Verhandlung findet von 9:30 bis 10:30 Uhr vor einem Einzelrichter statt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.

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