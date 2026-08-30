Nach Mopedunfall in Kärnten: Jugendlicher sucht seine Ersthelfer

Nach einem Mopedunfall bei Pörtschach sucht ein Jugendlicher nach seinen Ersthelfern. Er möchte sich bedanken. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet.

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag sucht ein betroffener Mopedfahrer nach den Personen, die ihm vor Ort geholfen haben. Nach bisherigen Informationen wurde das Moped in Fahrtrichtung Pörtschach angefahren und umgestoßen.

„Möchte sich bedanken“

Der Jugendliche, der nach dem Vorfall unter Schock stand, konnte die Kontaktdaten der Helfer nicht direkt notieren. Die Mutter des Fahrers bittet nun um Unterstützung, um den Ersthelfern ihren Dank auszusprechen: „Im Schock hat unser Sohn vergessen, die Daten der Ersthelfer aufzunehmen und möchte sich dafür bedanken“, so die Mutter.

Sachschaden am Moped

Die Erziehungsberechtigte geht im Aufruf zudem von Fahrerflucht aus und gibt an, dass der andere Unfallbeteiligte die Unfallstelle verlassen habe, ohne die Daten auszutauschen. Der Vorfall wurde bei der Polizei angezeigt. Am Moped entstand ein Sachschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.08.2026 um 08:37 Uhr aktualisiert