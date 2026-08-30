Zwei Fellnasen aus dem TiKo Klagenfurt suchen ein neues Zuhause

Im TiKo Klagenfurt hoffen zahlreiche Fellnasen seit Wochen, Monaten oder sogar Jahren auf ein neues Zuhause. Zwei von ihnen stellen wir heute vor.

Roger sucht Mensch mit Hundeerfahrung

Roger ist ein männlicher, nicht kastrierter Dobermann im Alter von etwa drei Jahren. Als junger, sensibler und reaktiver Hund muss er erst noch lernen, entspannter mit den Reizen des Alltags umzugehen, zumal ihm Hundebegegnungen derzeit noch schwerfallen. Ruhe, Geduld und ausreichend Zeit zum Vertrauensaufbau sind für ihn besonders wichtig, weshalb er hundeerfahrene Menschen mit einer klaren, verlässlichen und souveränen Führung braucht.

©TiKo Roger ist ein männlicher, nicht kastrierter Dobermann im Alter von etwa drei Jahren.

Lernbereit, energiegeladen sowie selbstbewusst

Don Camilo ist ein männlicher, nicht kastrierter Pekinesen-Mischling und etwa sieben Jahre alt. Er präsentiert sich lernbereit, energiegeladen, mutig sowie selbstbewusst. Klare Regeln und verlässliche Strukturen sind für ihn besonders wichtig, da er in bestimmten Situationen launisch reagieren kann und bereits gebissen hat. Aus diesem Grund wird er nicht zu Kindern oder anderen Haustieren vermittelt, ergänzt das TiKo. Er sucht einen Menschen, der bereit ist, gemeinsam mit ihm zu arbeiten und ihm Sicherheit zu geben.