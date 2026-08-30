Nach Rauchentwicklung: Kärntner Feuerwehr zu Brand in einem Garten alarmiert

Die Feuerwehr Pörtschach rückte gestern wegen einer starken Rauchentwicklung aus. Das Verbrennen von Gartenabfällen rief auch die Polizei auf den Plan.

Gestern Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach zu einem Brandeinsatz gerufen. Die Ursache für den Einsatz war das Verbrennen von Gartenabfällen. Dieses führte zu einer starken Rauchentwicklung, die selbst aus größerer Entfernung sichtbar war.

Keine unmittelbare Gefahr

Vor Ort stellte sich die Lage für die alarmierten Kräfte jedoch schnell als kontrollierbar heraus: „Beim Eintreffen konnten wir feststellen, dass keine unmittelbare Gefahr bestand. Der brennende Haufen wurde von uns dennoch abgelöscht und die Einsatzstelle anschließend kontrolliert“, schilderten die Einsatzkräfte in den sozialen Medien. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Pörtschach befand sich auch die Polizei im Einsatz.