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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Feuerwehrhütchen und das Feuerwehrauto auf einer gepflasterten Straße.
Die FF Pörtschach löschte den Haufen ab und kontrollierte die Einsatzstelle.
Pörtschach am Wörther See
30/08/2026
Feuerwehreinsatz

Nach Rauchentwicklung: Kärntner Feuerwehr zu Brand in einem Garten alarmiert

Die Feuerwehr Pörtschach rückte gestern wegen einer starken Rauchentwicklung aus. Das Verbrennen von Gartenabfällen rief auch die Polizei auf den Plan.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Gestern Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach zu einem Brandeinsatz gerufen. Die Ursache für den Einsatz war das Verbrennen von Gartenabfällen. Dieses führte zu einer starken Rauchentwicklung, die selbst aus größerer Entfernung sichtbar war.

Keine unmittelbare Gefahr

Vor Ort stellte sich die Lage für die alarmierten Kräfte jedoch schnell als kontrollierbar heraus: „Beim Eintreffen konnten wir feststellen, dass keine unmittelbare Gefahr bestand. Der brennende Haufen wurde von uns dennoch abgelöscht und die Einsatzstelle anschließend kontrolliert“, schilderten die Einsatzkräfte in den sozialen Medien. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Pörtschach befand sich auch die Polizei im Einsatz.

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