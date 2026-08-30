Tausende Laufschuhe am Wörthersee: Das sind die großen Gewinner

„Kärnten Läuft“ verzeichnete auch heuer wieder einige Spitzenleistungen, die bei der heutigen Siegerehrung gebührend gefeiert wurden. Der Trubel in der Runningcity in der Klagenfurter Ostbucht neigt sich allmählich dem Ende zu. Die Großveranstaltung „Kärnten Läuft“ ging heuer zum 25. Mal über die Bühne und hatte als krönenden Abschluss die Siegerehrung am Programm. Die Bestzeit des diesjährigen Kleine Zeitung Wörthersee Halbmarathons geht mit 1:01:53 Stunden an den Kenianer Raymond Cheruiyot. Als schnellst Frau überquerte Janet Ruguru (Kenia) die Ziellinie nach 1:09:22 Stunden. Bester Österreicher des heutigen Rennens ist Timo Hinterndorfer mit einer Zeit von 1:04:20 Stunden. Julia Mayer zeichnete sich mit ihrer Leistung von 1:12:31 Stunden als beste Österreicherin aus.

Highlight im jährlichen Laufkalender

„Ich gratuliere den Siegerinnen und Siegern sowie allen Teilnehmenden, die in den unterschiedlichen Läufen ihr Bestes gegeben haben. Ihr macht ‚Kärnten Läuft‘ zu einem besonderen und unvergesslichen Erlebnis und Ereignis. Mein besonderer Dank gilt vor allem Michael Kummerer und seinem top-organisierten Team, die auch heuer wieder für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung gesorgt haben“, so Bürgermeister Christian Scheider. „‘Kärnten Läuft‘ ist definitiv eines der Highlights im jährlichen Laufkalender! Die Stimmung entlang der Strecke sowie im Ziel ist mitreißend und motiviert. Herzliche Gratulation an alle Läuferinnen und Läufer, die sich in diesen Tagen auf der Rennstrecke bewiesen haben“, so Sportstadträtin DI Constance Mochar.

Perfekte Mischung aus sportlichen Spitzenleistungen

Dieses Wochenende war die perfekte Mischung aus sportlichen Spitzenleistungen, Urlaubsspaß und Laufgenuss für Groß und Klein. Mit einem Teilnehmerrekord von über 10.000 gab es heuer so viele Anmeldungen wie noch nie zuvor bei „Kärnten Läuft“. Die insgesamt zehn unterschiedlichen Bewerbe reichten vom Kleine Zeitung Wörthersee Halbmarathon, über den Wiener Städtische Wörthersee Nightrun und dem Kölle Zoo Hundelauf bis hin zum Raiffeisen Frauenlauf sowie Ladies Walk und vielen mehr.