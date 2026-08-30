Echter Showdown in Klagenfurt: KAC kämpft gegen Kanadier um Turniersieg

Zwei Spiele, zwei Siege – und jetzt geht es um Platz eins: Der EC-KAC trifft am Sonntag auf die University of Saskatchewan. Für die Rotjacken ist es zugleich die letzte Generalprobe vor der Champions Hockey League.

Zwei Spiele, zwei Siege: Gegen die University of Saskatchewan geht es für den EC-KAC am Sonntag um den Gesamtsieg bei der WellCard Trophy.

Zwei Spiele, zwei Siege: Gegen die University of Saskatchewan geht es für den EC-KAC am Sonntag um den Gesamtsieg bei der WellCard Trophy.

Die WellCard Trophy bekommt zum Abschluss ein echtes Finale. Am Sonntagabend um 17.30 Uhr treffen in der Heidi Horten-Arena der EC-KAC und die University of Saskatchewan Huskies aufeinander. Beide Mannschaften sind im bisherigen Turnierverlauf ungeschlagen und halten nach zwei Spielen bei jeweils sechs Punkten. Damit ist klar: Der Sieger des direkten Duells gewinnt auch die WellCard Trophy. Für die Rotjacken hat die Partie noch eine zusätzliche Bedeutung. Es ist das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Start in die Champions Hockey League.

Kanadier bislang mit starker Offensive

Mit den Huskies wartet ein ambitionierter Gegner auf die Klagenfurter. Die kanadische College-Mannschaft überzeugte in ihren bisherigen Begegnungen gegen die Vienna Capitals und den Milano Hockey Club mit geradlinigem und offensivem Eishockey. In beiden Partien kamen die Kanadier auf jeweils mehr als 35 Torschüsse und erzielten insgesamt zehn Treffer. Gleichzeitig warfen sie sich defensiv ordentlich ins Zeug: Bereits mehr als 40 gegnerische Schüsse wurden geblockt. Besonders auffällig präsentierten sich bislang Carter Stebbings mit einem Tor und vier Assists sowie Chase Bertholet mit zwei Treffern und zwei Vorlagen. Auch Jaydon Dureau und Offensivverteidiger Landon Kosior machten auf sich aufmerksam.

KAC muss weiter auf Kapitän verzichten

Personell können die Rotjacken noch nicht aus dem Vollen schöpfen. Thomas Hundertpfund wird am Sonntag erneut fehlen, obwohl der Kapitän bereits wieder vollständig am Mannschaftstraining teilnimmt. Länger verzichten muss der KAC auf Fabian Hochegger. Der Flügelstürmer zog sich beim Spiel gegen Milano am Dienstag in einem Zweikampf eine schwere Unterkörperverletzung zu. Wie lange er ausfallen wird, hängt laut Klub von der noch festzulegenden Therapie ab. Zudem könnten einzelne Stammkräfte gegen die Huskies eine Pause erhalten, um vor den anstehenden Heimspielen in der Champions Hockey League Kräfte zu sammeln. Eine endgültige Entscheidung soll erst am Spieltag fallen.

Tickets ab zehn Euro

Tickets für das letzte Vorbereitungsspiel sind über den Online-Ticketshop des EC-KAC sowie am Sonntag ab 15 Uhr an der Abendkassa beim Haupteingang der Heidi Horten-Arena erhältlich. Stehplätze kosten zehn Euro, Sitzplätze 15 Euro. Bereits am Samstag um 16 Uhr treffen mit dem Milano Hockey Club und den Vienna Capitals die beiden bislang sieglosen Teams des Turniers aufeinander. Dabei entscheidet sich, wer die WellCard Trophy auf Rang drei beendet.