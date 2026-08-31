Masche für Masche durch Klagenfurt: So wurde aus einer spontanen Idee ein Sommer-Ritual

Wolle eingepackt und los: Neun Wochen lang trafen sich Strickbegeisterte jeden Mittwoch an einem anderen Ort in und rund um Klagenfurt. Aus einer spontanen Idee wurde schnell ein liebgewonnenes Ritual.

Neun Wochen lang trafen sich Strickbegeisterte jeden Mittwoch an wechselnden Orten in und rund um Klagenfurt, um gemeinsam zu stricken, zu plaudern und sich auszutauschen.

Neun Wochen lang trafen sich Strickbegeisterte jeden Mittwoch an wechselnden Orten in und rund um Klagenfurt, um gemeinsam zu stricken, zu plaudern und sich auszutauschen.

Mal mitten in der Klagenfurter Innenstadt, mal beim Uniwirt und mal direkt am Wörthersee: Wer der Gruppe in den vergangenen neun Wochen begegnete, sah vor allem eines – Wolle, Stricknadeln und Menschen, die gemeinsam an ihren Projekten arbeiteten. Begonnen hatte alles ganz unkompliziert. Karin Kruse, Inhaberin des Klagenfurter Stoff- und Wollgeschäfts Stoff&Chic, wollte sich gemeinsam mit einigen Kundinnen auch während des Sommers zum Stricken treffen. Kein Kurs, keine große Veranstaltung, sondern einfach ein gemeinsamer Abend mit einem Hobby, das alle verbindet.

Jeden Mittwoch woanders

Schnell entwickelte sich daraus ein kleines Sommer-Ritual. Neun Wochen lang wurden jeden Mittwoch die Stricksachen eingepackt und ein anderer Treffpunkt angesteuert. Unter anderem machte es sich die Runde beim Uniwirt, im Café am Platz in der Klagenfurter Innenstadt und beim Falkensteiner CAMPO° am Wörthersee gemütlich. Dabei spielte es keine Rolle, wie viel Erfahrung jemand mitbrachte. Anfängerinnen saßen gemeinsam mit erfahrenen Strickerinnen am Tisch. Muster wurden begutachtet, Maschen erklärt und kleine Fehler gemeinsam gesucht. Natürlich wurden auch die Fortschritte der eigenen Projekte präsentiert.

„Man ist eigentlich sofort mittendrin“

Mindestens genauso wichtig wie die Stricknadeln war allerdings das Miteinander. Es wurde geredet, gelacht und einander geholfen. „Es war völlig egal, wie alt jemand ist oder wie lange sie schon strickt. Man setzt sich mit seinem Projekt dazu und ist eigentlich sofort mittendrin“, erzählt Kruse über die vergangenen Wochen. Zwei Stunden lang am eigenen Projekt arbeiten, sich über Wolle und Muster austauschen oder einfach gemeinsam am Tisch sitzen – genau das machte für die Teilnehmerinnen den Reiz der wöchentlichen Treffen aus.

Nach neun Wochen ist noch lange nicht Schluss

Ende August ging der letzte der neun sommerlichen Strickabende über die Bühne. Die Nadeln werden deshalb aber noch lange nicht weggelegt. Ab September geht es beim Maschentreff von Stoff&Chic in Klagenfurt weiter. Dort kommen Strick- und Häkelbegeisterte mit ihren eigenen Projekten zusammen, arbeiten gemeinsam daran und tauschen sich aus. Aus einer spontanen Sommeridee ist damit etwas entstanden, das auch über den Sommer hinaus Menschen zusammenbringt.