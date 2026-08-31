20 Meter hoch und kostenlos soll er sein: Klagenfurt sucht seinen Weihnachtsbaum

Während in Klagenfurt noch der Sommer zu spüren ist, laufen bereits die Vorbereitungen für Weihnachten. Für den Christkindlmarkt fehlt allerdings noch das Herzstück: ein stattlicher Christbaum für den Neuen Platz.

Noch fehlt das Herzstück für den Klagenfurter Christkindlmarkt: Die Stadt sucht einen rund 20 Meter hohen Baum, der ab Mitte November den Neuen Platz schmücken soll.

Noch fehlt das Herzstück für den Klagenfurter Christkindlmarkt: Die Stadt sucht einen rund 20 Meter hohen Baum, der ab Mitte November den Neuen Platz schmücken soll.

Weihnachten scheint Ende August noch weit entfernt, doch in Klagenfurt laufen bereits die Planungen für den diesjährigen Christkindl- und Silvestermarkt. Und dafür braucht die Stadt noch etwas ganz Entscheidendes: den passenden Weihnachtsbaum. Gesucht wird ein Baum, der ab Mitte November den Neuen Platz schmücken und zum weithin sichtbaren Mittelpunkt des Christkindlmarktes werden soll.

Rund 20 Meter gesucht

Klein sollte der zukünftige Klagenfurter Christbaum jedenfalls nicht sein. Ideal wäre laut Stadt eine stattliche Höhe von rund 20 Metern. Wer einen solchen Baum im Garten oder auf einem Grundstück stehen hat und sich ohnehin davon trennen möchte, kann ihn der Stadt zur Verfügung stellen. Allerdings müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein: Der Baum sollte freistehen und für einen Lkw beziehungsweise Kran gut erreichbar sein. Außerdem braucht es eine befestigte Zufahrt und einen stabilen Untergrund, damit der Baum sicher verladen werden kann.

Spender zahlen nichts

Für den Baumspender entstehen durch die Abholung keine Kosten. Wer einen geeigneten Baum zur Verfügung stellen möchte, kann sich direkt bei der Abteilung Präsidium der Stadt Klagenfurt melden. Interessierte haben dafür noch bis 30. September 2026 Zeit. Der ausgewählte Baum wird schließlich ab Mitte November am Neuen Platz für Weihnachtsstimmung sorgen. Jahr für Jahr bildet der große, geschmückte Christbaum dort das Herzstück des Weihnachts- und Silvestermarktes und gehört zu den beliebtesten Fotomotiven in der Adventzeit.