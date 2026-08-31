Silber für Klagenfurter Paraclimberin bei EM-Debüt in Frankreich

Gemeinsam mit ihrer Guide Annika Behlen reiste die 16-jährige Kärntner Nachwuchshoffnung erstmals als Teil des österreichischen Nationalkaders zu einem internationalen Großereignis. Bei ihrem EM-Debüt in Frankreich am 28. und 29. August erreichte die Athletin im Finale der Klasse B1 der Damen 49 Griffe und musste sich lediglich der Italienerin Nadia Bredice geschlagen geben, die mit zwei Griffen mehr Gold holte. Für Laschitz bedeutet der Erfolg bereits die zweite Silbermedaille bei ihrem erst zweiten internationalen Wettkampf.

Weitere Bewerbe sollen folgen

Ihre Premierensaison auf Weltebene nahm im Juni ihren Anfang: Nachdem sie für den Auftakt der World Climbing Para Series im Mai in Salt Lake City noch nicht qualifiziert war, schaffte sie mit einem zweiten Platz bei ihrem ersten Weltcup in Innsbruck den Sprung in die Rennserie. Aufgrund der starken Leistungen prüft der Kletterverband Österreich (KVÖ) nun eine Entsendung des Toptalents zu den anstehenden asiatischen Stationen der Serie. Das vierte Event findet am 29. und 30. Oktober in Gunsan (Südkorea) statt, bevor am 5. und 6. November in Fukuoka (Japan) der Saisonabschluss auf dem Programm steht.