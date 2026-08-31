Fotogalerie: 25 Jahre Graf Film mit Jubiläumsgolfturnier in Seltenheim

Anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums von Graf Film wurde im Golfclub Seltenheim zu einem besonderen Jubiläumsgolfturnier geladen. Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.

Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten ihr Können unter Beweis und sorgten für spannende Momente auf dem Platz.

Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten ihr Können unter Beweis und sorgten für spannende Momente auf dem Platz.

Bei herrlichem Golfwetter standen sportlicher Ehrgeiz, geselliges Miteinander und die Freude am gemeinsamen Spiel im Mittelpunkt. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten ihr Können unter Beweis und sorgten für spannende Momente auf dem Platz. Im Anschluss verwöhnten die Seltenheim-Wirtsleute Otmar Feistritzer und Marion Bauer die Gäste mit köstlichen Grillspezialitäten.

Besten Bilder der Veranstaltung:

©Egon Rutter

Gemeinsam angestoßen

Bei kulinarischen Genüssen, erfrischenden Getränken und bester Stimmung wurde schließlich auf die zahlreichen Siegerinnen und Sieger angestoßen – und gemeinsam auf 25 erfolgreiche Jahre Graf Film zurückgeblickt.