Eurofighter & Hercules: Bundesheer nutzt Flughafen Klagenfurt

Ausbildungs- und Übungsvorhaben, regelmäßige Eurofighter-Stationierungen und Unterstützung bei militärischen Einsätzen: Der Flughafen Klagenfurt ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner des Österreichischen Bundesheeres. Aktuell findet in Kärnten die Übungsserie „SERE“ (Survive, Evade, Resist, Extract) statt. Von 24. August bis 4. September trainieren rund 130 Soldaten des Jagdkommandos verschiedene Fähigkeiten für herausfordernde Einsatzsituationen. Im Rahmen der Übung wird auch die Aus- und Fortbildung von Fallschirmspringern durchgeführt. Für die damit verbundenen fliegerischen Aktivitäten wird die Infrastruktur des Flughafens Klagenfurt genutzt.

Vielfältige Zusammenarbeit mit dem Bundesheer

Die Zusammenarbeit zwischen dem Flughafen Klagenfurt und dem Österreichischen Bundesheer hat eine lange Tradition und umfasst unterschiedliche Bereiche. Der Standort wird regelmäßig für Ausbildungs- und Übungsvorhaben genutzt. Zudem kommt es immer wieder zu temporären Stationierungen von Eurofightern. Auch für militärische Hubschraubereinsätze stellt der Flughafen wichtige Infrastruktur zur Verfügung. „Die aktuelle Fallschirmspringer-Ausbildung im Rahmen der SERE-Übung mit der C-130 Hercules ist ein weiteres Beispiel für die vielfältige Zusammenarbeit zwischen dem Flughafen Klagenfurt und dem Österreichischen Bundesheer. Unser Standort bietet gute Voraussetzungen für unterschiedliche militärische Ausbildungs- und Übungsvorhaben. Die langjährige und vertrauensvolle Kooperation unterstreicht die Bedeutung des Flughafens als leistungsfähige Infrastruktur und verlässlichen Partner des Bundesheeres. Gerade im Bereich der Sicherheit ist ein starkes und gut funktionierendes Netzwerk von großer Bedeutung“, betont Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt.

Wichtiger Standort für Ausbildung und Einsatzbereitschaft

Auch Brigadier Philipp Eder, Militärkommandant von Kärnten, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Flughafen Klagenfurt bestätigt sich für das Militärkommando Kärnten immer wieder aufs Neue. Ob bei den temporären Stationierungen unserer Eurofighter zur Sicherstellung der permanenten Überwachung des österreichischen Luftraums, beim Betrieb unseres Hubschrauberstützpunktes oder bei Ausbildungsvorhaben der Luftstreitkräfte des Bundesheeres: Der Flughafen Klagenfurt bietet die Voraussetzungen, um die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres und damit die Sicherheit in der Region nachhaltig zu unterstützen.“ Der Flughafen Klagenfurt erfüllt damit neben seiner Funktion als ziviler Verkehrsflughafen auch eine wichtige Rolle für die Sicherheit und Einsatzbereitschaft des Bundesheeres in der Region.