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Es wird empfohlen, den Bereich zu umfahren.
Klagenfurt
01/09/2026
Verkehrsunfall

Unfall in Klagenfurt sorgt für Verzögerungen im Abendverkehr

Auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt kam es zu einem Unfall. Autofahrer müssen mit Verzögerungen rechnen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)
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Wer aktuell auf Klagenfurts Straßen unterwegs ist, muss eventuell mehr Zeit einplanen. Auf der Rosentaler Straße kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Wie lange mit Verzögerungen zu rechnen ist, ist unklar. Es wird empfohlen, die Stelle zu umfahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.09.2026 um 18:52 Uhr aktualisiert
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