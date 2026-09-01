Sturz von Seilschaukel am Wörthersee: 20-jähriger Grazer schwer verletzt

Ein 20-Jähriger aus Graz verunglückte am Dienstagnachmittag in Reifnitz am Wörthersee. Nach einem Sturz von einer Seilschaukel wurde er schwer verletzt ins UKH Klagenfurt gebracht.

Ein 20-jähriger Mann aus Graz ist am Dienstagnachmittag im Gemeindegebiet von Reifnitz (Maria Wörth) am Wörthersee von einer Seilschaukel gestürzt. Der Verunglückte fiel in den Wörthersee und blieb anschließend verletzt im Uferbereich liegen.

Erstbetreuung im Uferbereich

Die alarmierten Rettungskräfte von Wasserrettung, Polizei sowie ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung vor Ort. Nach der medizinischen Erstbetreuung im Uferbereich wurde der 20-Jährige mit einem Boot zu einem Steg nach Reifnitz gebracht. Von dort aus transportierte ihn der Rettungsdienst mit einer schweren Verletzung in das Unfallkrankenhaus (UKH) Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.09.2026 um 20:03 Uhr aktualisiert