Nachfolge nach drei Jahrzehnten gesucht: Kärntner Amtsleiter geht in den Ruhestand

Nach 30 Jahren im Amt tritt Krumpendorfs Amtsleiter Gerald Benedikt im Mai in den Ruhestand. Die Suche nach seiner Nachfolge läuft bereits.

Nach 30 Jahren im Dienst der Gemeinde Krumpendorf verabschiedet sich Gerald Benedikt im kommenden Mai in den wohlverdienten Ruhestand.

Nach 30 Jahren im Dienst der Gemeinde Krumpendorf verabschiedet sich Gerald Benedikt im kommenden Mai in den wohlverdienten Ruhestand.

Nach knapp drei Jahrzehnten im Dienst der Gemeinde Krumpendorf kündigt sich ein Wechsel im Gemeindeamt an: Amtsleiter Gerald Benedikt geht mit 1. Mai des kommenden Jahres in den Ruhestand.

Übergangsphase nutzen

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, blickt der zum Pensionseintritt 65-Jährige bereits auf eine Zeit zurück, in der ihm die Arbeit stets Freude gemacht hat. Nach den kommenden Gemeinderatswahlen möchte er den Übergang im Amt nutzen, um seinen neuen Lebensabschnitt einzuläuten, heißt es.

Große Verantwortung

Als Amtsleiter trägt Benedikt eine umfassende Verantwortung in der rund 3.600 Einwohner zählenden Gemeinde: Zu seinem Aufgabenbereich gehören neben der Verwaltung im Gemeindeamt auch das Parkbad sowie die örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen.

Bewerbungsfrist bis 13. September

Um eine geordnete Nachfolge sicherzustellen, läuft die Suche nach einer Nachbesetzung bereits auf Hochtouren: Das entsprechende Stelleninserat ist bereits auf der Gemeindeseite einsehbar. Wer sich für die Position im Krumpendorfer Gemeindeamt interessiert, muss sich allerdings sputen: Während der Dienstbeginn auf den Januar 2027 datiert ist, endet die Bewerbungsfrist bereits am 13. September.