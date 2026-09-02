Netzausbau in Klagenfurt: Hier kommt es zu Einschränkungen im Straßenverkehr

In Klagenfurt bauen die Stadtwerke derzeit die Netze für Fernwärme, Strom und Telekommunikation aus. Bis Ende November 2026 kann es wegen der Arbeiten örtlich zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Stadtwerke Klagenfurt treiben den Infrastrukturausbau in der Landeshauptstadt weiter voran. Seit Montag laufen in der Ferdinand-Wedenig-Straße umfangreiche Bauarbeiten, um die Versorgungssicherheit in den Bereichen Energie und Telekommunikation nachhaltig zu stärken. Die Fertigstellung des gesamten Projekts ist bis Ende November 2026 geplant.

Fernwärme und Strom

Im Detail wird das Fernwärmenetz von der Ferdinand-Wedenig-Straße 4 nach Norden bis zur Krottendorfer Straße verlängert. Parallel dazu erweitern die Stadtwerke das Stromnetz vom Viktringer Platz 9 bis zum Höhenweg und verlegen in den betroffenen Abschnitten zeitgleich neue Telekommunikationsleitungen.

Einschränkungen im betroffenen Straßenbereich

Während der Bauphase müssen sich Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie Anrainerinnen und Anrainer auf Einschränkungen im betroffenen Straßenbereich einstellen. Je nach Baufortschritt wird der Verkehr abschnittsweise durch Ampeln geregelt oder durch Fahrbahneinengungen beeinträchtigt, weshalb mit Verzögerungen zu rechnen ist.