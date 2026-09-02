Branchen-Treffpunkt: Internationale Holzmesse in Klagenfurt gestartet

Mit über 500 Fachausstellern aus 20 Nationen startet die 58. Internationale Holzmesse in Klagenfurt. Vom 2. bis 5. September präsentiert der Branchenmesse-Treffpunkt die neuesten Trends auf 50.000 m².

Bürgermeister Christian Scheider, Landeshauptmann Daniel Fellner sowie weitere Vertreter der Landespolitik, Aufsichtsratsvorsitzender der Kärntner Messen Harald Kogler, Geschäftsführer Bernhard Erler und Vertreter der Wirtschaft und Fachbranche bei der Eröffnung der 58. Internationalen Holzmesse am Klagenfurter Messegelände.

Bürgermeister Christian Scheider, Landeshauptmann Daniel Fellner sowie weitere Vertreter der Landespolitik, Aufsichtsratsvorsitzender der Kärntner Messen Harald Kogler, Geschäftsführer Bernhard Erler und Vertreter der Wirtschaft und Fachbranche bei der Eröffnung der 58. Internationalen Holzmesse am Klagenfurter Messegelände.

Die 58. Internationale Holzmesse mit der Fachmesse „Holz & Bau“ ist am Mittwochvormittag am Messegelände in Klagenfurt eröffnet worden. Vom 2. bis zum 5. September präsentieren sich über 500 Fachausstellerinnen und Fachaussteller aus rund 20 Nationen auf einer Ausstellungsfläche von 50.000 m².

Branchentreff mitten in Klagenfurt

Die Veranstaltung gilt im Alpen-Adria-Raum sowie in Mittel- und Südosteuropa als wichtigster Branchentreff und bedeutender Marktplatz für Forstwirtschaft, Säge, Holzbau, Tischlerei, Transport, Bioenergie und Jagd. Sämtliche Marktführer und die neuesten Trends sind vor Ort vertreten. Auf 10.000 m² dreht sich alles um das Thema „Bauen mit Holz“ – das Angebot reicht von Handmaschinen und Holzbau-Software bis zu Fachschulungsangeboten. Zudem erwarten die Besucherinnen und Besucher Vorführungen, Workshops und Shows.

„Weit mehr als eine Fachmesse“

Bürgermeister Christian Scheider hob die Bedeutung der Veranstaltung hervor: „Die Holzmesse ist weit mehr als eine Fachmesse. Sie ist ein Treffpunkt einer ganzen Branche, ein Ort des Austauschs, der Innovation und sie ist ein bedeutender Botschafter für unsere Stadt weit über die Grenzen Kärntens hinaus. Ich bin sehr stolz, dass Klagenfurt Gastgeber dieser internationalen Messe ist. Ein großes Dankeschön an alle, die das möglich gemacht haben. Ich wünsche interessante und erfolgreiche Messetage!“