„Massive Verluste“: Kärntner Holztransporteur nach 7 Jahren insolvent

Laut AKV und KSV1870 sind von der Insolvenz keine Mitarbeiter, dafür aber rund 30 Gläubiger betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf knapp 288.740 Euro, die Aktiva demgegenüber liegen bei etwa 254.100 Euro. Beim gegenständlichen Verfahren handelt es sich um ein Konkursverfahren, eine Fortführung des Betriebs ist laut Antrag nicht beabsichtigt. Das Unternehmen besteht seit dem Jahr 2019 und hat sich mit dem Transport von Holz beschäftigt.

Die Gründe für die Insolvenz

Laut Antrag sei der Betrieb faktisch auch bereits geschossen und die Fahrzeuge weitgehend abgemeldet. Im Jahr 2025 habe man einen „massiven Verlust“ geschrieben, auch im Jahr 2026 seien aus der laufenden Betriebstätigkeit Verluste erwirtschaftet worden. Die Liquidität habe bis dato nur durch Anlagenverkäufe aufrechterhalten werden können, berichten KSV1870 und AKV. Da ein Gewinn aber nicht absehbar war, ist die Zahlungsunfähigkeit eingetreten. Als Grund für die schlechte wirtschaftliche Situation wird laut Antrag einerseits die Wirtschaftslage an sich mit gestiegenen Kosten insbesondere beim Treibstoff angegeben, andererseits die geringe Auftragslage mangels verringerten Holzeinschlages und aufgrund der hohen Konkurrenz an Mitbewerbern am Markt.