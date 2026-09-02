KLAMOUR in Klagenfurt: Festival bringt Glamour in die Stadt

Im Oktober dürfen sich Besucher der Klagenfurter Innenstadt wieder auf ein ganz besonderes Einkaufsfestival freuen, teilt die StadtKommunikation heute in einer Aussendung mit. Unter dem Titel KLAMOUR beweist Klagenfurt Glamour und das mit einem Schuss Amore, heißt es weiter. Es verbindet Mode, Beauty, Lifestyle und Genuss. Dazu haben sich auf Initiative des Klagenfurter Stadtmarketings wieder über 50 Betriebe zusammengeschlossen.

„Klamour ist genau dafür ein gutes Beispiel“

„Wir müssen unsere Innenstadt nicht nur verwalten, sondern mit Leben füllen. KLAMOUR ist genau dafür ein gutes Beispiel: Unsere Betriebe zeigen, was sie können, und die Menschen bekommen einen zusätzlichen Grund, in die Innenstadt zu kommen. Damit schaffen wir Frequenz und machen gleichzeitig sichtbar, wie vielfältig der Klagenfurter Wirtschaftsstandort ist“, sagt Wirtschaftsreferent Julian Geier. „KLAMOUR ermöglicht den vielen einzelnen Betrieben sich von einer etwas anderen Art zu präsentieren. Dabei werden der Kreativität und Phantasie der teilnehmenden Betriebe keine Grenzen gesetzt. Der Stadtbesuch wird damit zu einer Entdeckungsreise, welche nahezu hinter jeder Ecke eine neue Überraschung erwarten lässt“, ergänzt Inga Horny, Geschäftsführerin Klagenfurt Marketing GmbH.

„KLAMOUR zeigt, was möglich ist, wenn …“

Finanziert wird die Veranstaltung durch die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee sowie durch die teilnehmenden Unternehmen, wird weiter mitgeteilt. Als Kooperationspartner konnte die Klagenfurter Bezirksstelle der Wirtschaftskammer Kärnten mit an Bord geholt werden. „KLAMOUR zeigt, was möglich ist, wenn Stadt, Wirtschaftskammer, Stadtmarketing und Betriebe an einem Strang ziehen. Genau solche Formate braucht es, um Frequenz zu schaffen und den Standort sichtbar zu stärken“, erklärt der Obmann der Wirtschaftskammer Kärnten, Bezirksstelle Klagenfurt Franz Ahm.

Diese Betriebe nehmen teil

Zu den teilnehmenden Betrieben zählen unter anderem Optik Buffa, Mode Grüner, Schuscha, Herrenmoden Ghedini, Edelraum, Domgassner, die Hafenstadt, Boutique Bonbon und Intercoiffure Welle. Dabei gehe es nicht ausschließlich ums Einkaufen. Strick- und Häkelkurse, Typ- und Stilberatungen, Verkostungen, KLAMOUR-Partys und weitere Veranstaltungen machen die Innenstadt während der zwei Wochen zum Erlebnisraum, heißt es.

„Klamour bringt diese Vielfalt auf die große Bühne“

„Jene Betriebe, die sich noch kurzfristig ebenfalls am KLAMOUR Einkaufsfestival beteiligen möchten, können dies gerne tun“, so vonseiten der Stadt. Man müsse sich dazu bei der Klagenfurt Marketing Gmbh melden. „Klagenfurt hat hervorragende Unternehmerinnen und Unternehmer. Was oft fehlt, ist die Aufmerksamkeit für das, was direkt vor unserer Haustür passiert. KLAMOUR bringt diese Vielfalt auf die große Bühne. Gerade in Zeiten, in denen der stationäre Handel vor großen Herausforderungen steht, sind solche gemeinsamen Initiativen wichtig. Ich lade daher alle herzlich ein in die Stadt zu kommen und die Betriebe von Klagenfurt mit viel Amore zu erleben“, so Geier abschließend.