Skip to content
Region auswählen:
/ ©StadtKommunikation/Zangerle
Ein Bild auf 5min.at zeigt Ingo Weber von der Abteilung Stadtgarten und Stadtrat Julian Geier vor dem neu angelegten Hügel beim Moritzwäldchen.
Der Winter kann kommen!
Ebenthal in Kärnten
03/09/2026
Ersatz
#goodnews

Nach Anrainer-Protest: Neuer Rodelhügel in Ebenthal steht bereit

Nachdem sich Anrainer auf die Barrikaden stellten, wurde nun neben dem Moritzwäldchen in der Ebenthaler Siedlung ein neuer Rodelhügel für den Winter errichtet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der sogenannte „Moritzhügel“ galt jahrzehntelang als beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Im November 2025 musste das Fleckchen im Ebenthalerpark jedoch einem sogenannten Mikroklimawald weichen. Anrainer stiegen deshalb auf die Barrikaden – 5 Minuten berichtete. Mitarbeiter der Abteilung Stadtgarten haben deshalb in den vergangenen Monaten mit 200 Kubikmeter Erdreich einen neuen Hügel angelegt. Dieser ist nun auch begrünt und stabilisiert. Damit ist im Winter das Rodelvergnügen für die Kinder gesichert.

Neuer Rodelhügel in Ebenthal

„Ich habe den Kindern und Familien versprochen, dass es wieder einen Rodelhügel geben wird und genau dieses Versprechen habe ich gehalten. Ab sofort können die Kinder im Winter wieder mit ihren Rodeln den Hang hinuntersausen und im Sommer die Wiese zum Spielen und Butterwolgen nutzen […]“, erklärt Stadtrat Julian Geier (ÖVP), der zuständige Stadtgartenreferent. Als Schutzmaßnahme steht jetzt vor dem Zaun ein Saum aus heimischen Wildsträuchern wie Weiden, Goldregen und Holler aus eigener Produktion. Der bestehende Spielplatz vor Ort bleibt mit allen Spielgeräten vollständig erhalten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at