Nach Anrainer-Protest: Neuer Rodelhügel in Ebenthal steht bereit

Nachdem sich Anrainer auf die Barrikaden stellten, wurde nun neben dem Moritzwäldchen in der Ebenthaler Siedlung ein neuer Rodelhügel für den Winter errichtet.

Der sogenannte „Moritzhügel“ galt jahrzehntelang als beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Im November 2025 musste das Fleckchen im Ebenthalerpark jedoch einem sogenannten Mikroklimawald weichen. Anrainer stiegen deshalb auf die Barrikaden – 5 Minuten berichtete. Mitarbeiter der Abteilung Stadtgarten haben deshalb in den vergangenen Monaten mit 200 Kubikmeter Erdreich einen neuen Hügel angelegt. Dieser ist nun auch begrünt und stabilisiert. Damit ist im Winter das Rodelvergnügen für die Kinder gesichert.

Neuer Rodelhügel in Ebenthal

„Ich habe den Kindern und Familien versprochen, dass es wieder einen Rodelhügel geben wird und genau dieses Versprechen habe ich gehalten. Ab sofort können die Kinder im Winter wieder mit ihren Rodeln den Hang hinuntersausen und im Sommer die Wiese zum Spielen und Butterwolgen nutzen […]“, erklärt Stadtrat Julian Geier (ÖVP), der zuständige Stadtgartenreferent. Als Schutzmaßnahme steht jetzt vor dem Zaun ein Saum aus heimischen Wildsträuchern wie Weiden, Goldregen und Holler aus eigener Produktion. Der bestehende Spielplatz vor Ort bleibt mit allen Spielgeräten vollständig erhalten.