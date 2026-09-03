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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Beamten bei einer Verkehrskontrolle. Vor ihm steht ein schwarzes Auto mit heruntergelassenem Fenster. Der Fahrer ist nicht erkennbar. Der Polizist hält einen Führerschein in den Händen.
Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
Klagenfurt
03/09/2026
Führerschein weg

102 statt 50 km/h: Polizei stoppt Raser (67) am Südring

Die Klagenfurter Polizei zog am Mittwochabend einen 67-jährigen Autofahrer am Südring aus dem Verkehr. Der Mann fuhr mit 102 km/h durchs Ortsgebiet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Die Beamten der Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße führten am Mittwochabend routinemäßige Verkehrskontrollen im Bereich des Südrings durch. Im Zuge dessen fiel ihnen ein 67-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Wolfsberg ins Auge. Der Mann fuhr mit 102 km/h Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet. „Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, so die Polizisten. Außerdem wird er angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2026 um 07:21 Uhr aktualisiert
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