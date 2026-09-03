102 statt 50 km/h: Polizei stoppt Raser (67) am Südring

Die Klagenfurter Polizei zog am Mittwochabend einen 67-jährigen Autofahrer am Südring aus dem Verkehr. Der Mann fuhr mit 102 km/h durchs Ortsgebiet.

Die Beamten der Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße führten am Mittwochabend routinemäßige Verkehrskontrollen im Bereich des Südrings durch. Im Zuge dessen fiel ihnen ein 67-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Wolfsberg ins Auge. Der Mann fuhr mit 102 km/h Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet. „Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, so die Polizisten. Außerdem wird er angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2026 um 07:21 Uhr aktualisiert