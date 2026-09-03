Sucheinsatz am Wörthersee: Mann wird vermisst

Ein großangelegter Sucheinsatz läuft derzeit in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt. Ein Schwimmer wird seit gestern vermisst.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften durchkämmt derzeit die Klagenfurter Ostbucht: Polizei, Feuerwehr, Polizei und Wasserrettung suchen nach einem 45-jährigen Schwimmer. Dieser gilt seit dem gestrigen Mittwoch als vermisst. „Seine Badesachen wurden in einem Klagenfurter Schwimmbad gefunden“, erklärt Bezirksinspektor Matthias Kogelnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, gegenüber 5 Minuten. Der Einsatz läuft auf Hochtouren.