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/ ©Suchaktion Wörthersee
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzboote am Wörthersee.
Einsatzboote sowie -Taucher stehen im Einsatz.
Klagenfurt
03/09/2026
Seit Mittwoch

Sucheinsatz am Wörthersee: Mann wird vermisst

Ein großangelegter Sucheinsatz läuft derzeit in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt. Ein Schwimmer wird seit gestern vermisst.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)
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Ein Großaufgebot an Einsatzkräften durchkämmt derzeit die Klagenfurter Ostbucht: Polizei, Feuerwehr, Polizei und Wasserrettung suchen nach einem 45-jährigen Schwimmer. Dieser gilt seit dem gestrigen Mittwoch als vermisst. „Seine Badesachen wurden in einem Klagenfurter Schwimmbad gefunden“, erklärt Bezirksinspektor Matthias Kogelnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, gegenüber 5 Minuten. Der Einsatz läuft auf Hochtouren.

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