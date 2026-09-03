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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist der Großflohmarkt in Viktring inklusive einiger Aussteller und Waren.
Von 4. bis 6. September lädt der Großflohmarkt in Viktring wieder zum Stöbern, Suchen und Feilschen ein.
Klagenfurt
03/09/2026
4. bis 6. September

Großflohmarkt in Viktring findet wieder statt

Schnäppchenjäger und Schatzsucher aufgepasst: Von 4. bis 6. September verwandelt sich Viktring wieder in einen Treffpunkt für alle, die gerne stöbern, handeln und besondere Fundstücke entdecken.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)
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Wer gerne zwischen alten Schätzen, Raritäten und kleinen Überraschungen stöbert, sollte sich dieses Wochenende vormerken: Von Freitag, 4. September, bis Sonntag, 6. September 2026, findet wieder der Großflohmarkt in Viktring statt.

Drei Tage lang stöbern

An allen drei Tagen können Besucher durch das Angebot stöbern, nach besonderen Stücken suchen und natürlich auch handeln. Was genau auf den Verkaufstischen landet, wird vorab nicht verraten – gerade das macht für viele schließlich den Reiz eines Flohmarktbesuchs aus. Die Veranstalter freuen sich nach einer zuletzt etwas ruhigeren Zeit auf ein gemeinsames Flohmarkt-Wochenende und kündigen an: Das Gelände soll wieder zum Treffpunkt für alle werden, die gerne „stöbern, suchen, handeln“ und dabei vielleicht den einen oder anderen Schatz entdecken.

Großflohmarkt im Überblick

Der Großflohmarkt findet von 4. bis 6. September 2026 in Viktring statt. Weitere Angaben zu den täglichen Öffnungszeiten gehen aus der Ankündigung nicht hervor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2026 um 11:46 Uhr aktualisiert
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