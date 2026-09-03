Bianca aus Viktring spendet Stammzellen: Ihre Hilfe geht bis in die USA

Mit einem einfachen Wangenabstrich fing alles an. Heute ist Bianca aus Viktring Stammzellspenderin – und hat einem schwer erkrankten Mann auf der anderen Seite der Welt Hoffnung geschenkt.

Bianca aus Viktring ist die 934. Stammzellspenderin von „Geben für Leben“. Ihre Stammzellen gingen an einen erkrankten Mann im Süden der USA.

Bianca aus Viktring ist die 934. Stammzellspenderin von „Geben für Leben“. Ihre Stammzellen gingen an einen erkrankten Mann im Süden der USA.

Für die heute 28-jährige Bianca aus Viktring begann die Geschichte ganz unspektakulär. Sie bestellte sich bei „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ ein Typisierungsset nach Hause, machte selbst einen Wangenabstrich und schickte die Probe zurück. Danach dachte sie zunächst nicht mehr viel darüber nach. Doch irgendwann kam die Nachricht, die alles veränderte: Bianca kommt als mögliche Stammzellspenderin infrage. Der Empfänger: ein erkrankter Mann im Süden der USA.

Bianca sagte sofort zu

Lange überlegen musste die Kärntnerin offenbar nicht. Sie entschied sich für die Spende und wurde damit zur 934. Stammzellspenderin von „Geben für Leben“. Was diese Entscheidung für sie bedeutet, hielt Bianca in einem persönlichen Brief an den ihr unbekannten Empfänger fest.

„Wir werden uns persönlich nie kennenlernen, doch als ich davon gehört habe, dass ich fürs Spenden infrage komme, habe ich gleich zugesagt.“

Auch die Vorbereitungen auf die Spende nahm die 28-Jährige dafür in Kauf. In ihrem Brief spricht sie von Spritzen und Untersuchungen – für sie seien diese Strapazen jedoch nur ein kleiner Teil von etwas viel Größerem gewesen.

„Ein kleiner Teil von mir ist jetzt bei dir“

Besonders emotional sind Biancas Worte an den Mann, dem ihre Stammzellen helfen sollen:

„Du weißt nicht, wer ich bin, aber ein kleiner Teil von mir ist jetzt bei dir. Ich hoffe, es gibt dir Kraft und du erholst dich gut.“

„Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ bedankt sich bei der Kärntnerin für ihre Bereitschaft. Mit ihrer Stammzellspende habe sie einem erkrankten Menschen eine echte Chance auf ein Weiterleben geschenkt.

Spende hat nichts mit Rückenmark zu tun

Gleichzeitig möchte die Organisation mit einem noch immer verbreiteten Irrtum aufräumen: Eine Stammzellspende hat nichts mit einer Rückenmarkspende zu tun. Gerade solche Geschichten sollen deshalb auch dazu beitragen, über Stammzellspenden und die Möglichkeit einer Registrierung aufzuklären. Für Bianca begann diese außergewöhnliche Verbindung über Tausende Kilometer hinweg jedenfalls mit etwas denkbar Einfachem: einem Typisierungsset und einem Wangenabstrich zu Hause.