Wörthersee-Suchaktion endet tragisch: Schwimmer aus 13 Metern Tiefe geborgen

Seit den Mittwochabendstunden, 2. September 2026, haben die Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt beim Wörthersee nach einer vermissten Person gesucht. Nun wurde er in 13 Metern Tiefe gefunden.

Mit Hilfe von Tauchern und Drohnen konnte der Vermisste schließlich in 13 Metern Tiefe gefunden werden.

Mit Hilfe von Tauchern und Drohnen konnte der Vermisste schließlich in 13 Metern Tiefe gefunden werden.

Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte zum Wörthersee in den Bereich Lendspitz-Loretto gerufen. Grund dafür war eine vermisste Person. Vom 45-jährigen Schwimmer wurden nämlich die Badesachen gefunden, erklärte Polizeisprecher Matthias Kogelnig gegenüber 5 Minuten. Schnell ist eine große Suchaktion ausgebrochen, die jedoch in den Nachtstunden abgebrochen werden musste, heißt es nun seitens der Berufsfeuerwehr Klagenfurt in einem Facebook-Posting.

Taucher und Drohnen konnten Vermissten lokalisieren

In den frühen Morgenstunden wurde die Suche am Donnerstag, 3. September, fortgesetzt. Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr auch Freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, die Wasserrettung und die Polizei. Mit Hilfe von Tauchern und Drohnen konnte die Person schließlich lokalisiert und letztlich aus einer Tiefe von rund 13 Metern tot geborgen werden.