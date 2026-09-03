Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Toiletten-Schild und den neuen Platz in Klagenfurt.
Aktuell kann die öffentliche Toilette am Neuen Platz in Klagenfurt nicht benutzt werden.
Klagenfurt
03/09/2026
Nicht benutzbar

Öffentliche Toilette am Neuen Platz wird saniert

Die öffentliche Toilette auf dem Neuen Platz ist derzeit nicht benutzbar.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

 Wurzeln der umliegenden Bäume wachsen in das Gehäuse ein und haben dieses beschädigt, teilt die Stadt Klagenfurt heute in einer Aussendung mit.

Stadträtin bittet um Geduld

Stadträtin Sandra Wassermann bittet die Bevölkerung sowie die Gäste des angrenzenden Café Maria Theresia um etwas Geduld: „Sanierungsarbeiten brauchen eine gewisse Zeit, wir sind bemüht, den Schaden gemeinsam mit den zuständigen Firmen so rasch wie möglich zu beheben“.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at