Öffentliche Toilette am Neuen Platz wird saniert

Die öffentliche Toilette auf dem Neuen Platz ist derzeit nicht benutzbar.

Aktuell kann die öffentliche Toilette am Neuen Platz in Klagenfurt nicht benutzt werden.

Aktuell kann die öffentliche Toilette am Neuen Platz in Klagenfurt nicht benutzt werden.

Wurzeln der umliegenden Bäume wachsen in das Gehäuse ein und haben dieses beschädigt, teilt die Stadt Klagenfurt heute in einer Aussendung mit.

Stadträtin bittet um Geduld

Stadträtin Sandra Wassermann bittet die Bevölkerung sowie die Gäste des angrenzenden Café Maria Theresia um etwas Geduld: „Sanierungsarbeiten brauchen eine gewisse Zeit, wir sind bemüht, den Schaden gemeinsam mit den zuständigen Firmen so rasch wie möglich zu beheben“.