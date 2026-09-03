„Ein wahres Ass“: Dank und Anerkennung für erfolgreichen Kajaksportler (17)

"Max Steinbrenner ist ein wahres Ass in seiner Sportart", teilt die Stadt Klagenfurt heute mit. Für seine Erfolge erhielt er offiziell Dank und Anerkennung.

Der junge Sportler ist seit einem Jahr bei der Sportunion Klagenfurt Sektion Kanu und hat heuer Gold bei der Junioren-Europameisterschaft, Bronze bei der Weltmeisterschaft sowie Silber und Gold bei der Junioren-Weltmeisterschaft geholt.

17-Jähriger erfolgreich im Kajaksport

Max Steinbrenner besucht derzeit die Sportklasse der Handelsakademie in Klagenfurt, der 17-jährige Schüler ist aber abseits des Schulalltags ein bereits erfahrener Kajak-Profi. Sein erstes Rennen bestritt er mit gerade einmal sieben Jahren. In den letzten Jahren hat er in seiner jeweiligen Altersklasse in den verschiedensten Disziplinen des Kajaksports (Cross, Slalom, Teambewerbe etc.) etliche Medaillen gewonnen, heißt es weiter.

Erfolge in diesem Jahr: Gold – Junioren-Europameisterschaft Kajak-Cross 2026 in Epinal (FRA)

Bronze – Weltmeisterschaft Slalom Teamwettbewerb 2026 in Oklahoma (USA)

Silber – Junioren-Weltmeisterschaft Kajak-Cross 2026 in Krakow (POL)

Gold – Junioren-Weltmeisterschaft Kanu-Slalom 2026 in Krakow (POL)

Silber – Kanu-Slalom European Youth Olympic Festival 2025 in Skopje (NMZ)

Dank und Anerkennung der Stadt Klagenfurt

Seit Jänner 2025 ist die Sportunion Klagenfurt Sektion Kanu sein Stammverein. Für seine sportlichen Leistungen in bereits so jungen Jahren erhielt er am heutigen Donnerstag von Sportreferentin Stadträtin Constance Mochar offiziell Dank und Anerkennung. Er wurde ins Rathaus eingeladen und in einem persönlichen Gespräch mit der Sportreferentin sprach Max über die Herausforderungen in dieser Randsportart, Trainingsmöglichkeiten, Motivation und Leistungsdruck, wird weiter mitgeteilt.

Sein größtes Ziel

„Max Steinbrenner hat in diesem Jahr gezeigt, was echte Größe im Sport bedeutet. Mit Gold bei der Junioren‑EM, Bronze bei der WM in Oklahoma sowie Silber und Gold bei der Junioren‑WM hat er eine Saison hingelegt, die weit über Klagenfurt hinausstrahlt. Er verkörpert Talent, Disziplin und Charakter – und ist damit ein Vorbild für unsere gesamte Sportstadt. Diese Sportsonderehrung ist Ausdruck unseres tiefen Respekts vor seiner Leistung und seinem Weg“, gratulierte die Stadträtin. Derzeit trainiert Max Steinbrenner für den nächsten anstehenden Weltcup. Das große Ziel ist natürlich eines Tages die Teilnahme bei den olympischen Sommerspielen.