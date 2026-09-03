„Rotjacken“ treffen heute auf aktuellen französischen Meister

Wie schon im Vorjahr startet der EC-KAC auch in der neuen Saison 2026/27 mit einem Heimspiel in die Champions Hockey League. Zum Auftakt der Königsklasse empfangen die Rotjacken am Donnerstag, dem 3. September 2026, den CHL-Debütanten und aktuellen französischen Meister, die Bordeaux Boxers, in der Heidi Horten-Arena. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

EC KAC zum siebten Mal in der CHL

Der EC-KAC hat sich zum siebten Mal für die Champions Hockey League qualifiziert, Österreichs Rekordmeister bestreitet am Donnerstag das 37. CHL-Spiel seiner Vereinsgeschichte, heißt es in einer Aussendung. Gegen Klubs aus Frankreich setzten sich die Rotjacken in der Königsklasse in bislang fünf Partien stets durch, doch sind ihnen Misserfolge aus der jüngeren Vergangenheit eine Warnung: In den beiden letzten Saisonen verpassten die Kärntner den Sprung in die KO-Phase des Bewerbs jeweils aufgrund von Heimniederlagen gegen Klubs aus den sogenannten Challenger Leagues.

Bordeaux Boxers zum ersten Mal in der Heidi Horten-Arena

Die Bordeaux Boxers feiern in der Heidi Horten-Arena ihr Champions Hockey League-Debüt, der Klub, der sich im April erstmalig zum französischen Meister kürte, spielte bislang überhaupt noch nie in einem europäischen Klubbewerb. Das Team von Langzeittrainer Olivier Dimet ist der fünfte Vertreter Frankreichs in der CHL nach Rouen, Grenoble, Gap und Briançon, seine Vorgänger konnten in der Bewerbsgeschichte lediglich sieben ihrer 39 Auswärtsspiele für sich entscheiden, heißt es weiter.

Personelles bei den „Rotjacken“

Bei den Rotjacken kündigt sich das lange ersehnte Comeback von Kapitän Thomas Hundertpfund an, der sich Anfang Dezember 2025 eine schwere Unterkörperverletzung zugezogen hat, teilt der Verein mit. Nach fast neunmonatiger Pause und Rehabilitation trainierte er in den vergangenen zehn Tagen vollumfänglich und beschwerdefrei. Die finale Entscheidung über seinen Einsatz fällt nach dem Morning Skate am Spieltag. Gleiches gilt für Simeon Schwinger, der sich am Dienstag eine leichte Blessur zuzog und das Training am Mittwoch auslassen musste. Fix fehlen wird hingegen Fabian Hochegger, der mit einer Unterkörperverletzung langfristig ausfällt.