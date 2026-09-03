19-Jähriger mit Rasierklinge getötet: Warum Häftlinge zu zweit in Zelle waren

In der Klagenfurter Justizanstalt ist es in der Nacht auf Dienstag, 1. September, zu einer schrecklichen Bluttat gekommen. Ein 19-Jähriger wurde getötet, der Tatverdächtige ist sein 17-jähriger Zellengenosse.

In der Nacht auf Dienstag wurde in der Klagenfurter Justizanstalt ein 19-jähriger Insasse getötet. Sein 17-jähriger Zellengenosse hat sich zum Vorwurf geständig gezeigt, wie Christian Pirker von der Staatsanwaltschaft bereits am Mittwoch gegenüber 5 Minuten erklärte. Die tödlichen Verletzungen sollen durch die Klinge eines Einwegrasierers zugefügt worden sein. Mehr dazu unter anderem hier: Häftling (19) mit Rasierklinge getötet: Neue Details nach vorläufiger Obduktion. Es gibt auch Hinweise auf psychische Auffälligkeiten beim 17-Jährigen, wie Medien berichten. Ein psychiatrisches Gutachten soll das nun klären. Wir haben währenddessen beim Justizministerium nachgefragt, wie es unter den gegebenen Umständen überhaupt sein konnte, dass der 19- und der 17-Jährige gemeinsam in einer Zelle gewesen sind.

„In Jugendabteilungen kann es vorkommen, dass…“

Dass zwei Häftlinge in einem Haftraum untergebracht werden, werde von mehreren entscheidenden Faktoren beeinflusst, heißt es gegenüber 5 Minuten: „In Jugendabteilungen kann es vorkommen, dass dem Jugendvollzug unterstellte InsassInnen, in Strafhaft und U-Haft gemeinsam untergebracht sind.“ Der Jugendvollzug würde anderen Voraussetzungen unterliegen als der Strafvollzug von Erwachsenen. Diese Kriterien seien im Jugendgerichtsgesetz geregelt. In der Regel werden eben Jugendliche im Zwei-Personen-Haftraum untergebracht.

Nach welchen Punkten eine gemeinsame Unterbringung vorgenommen wird

Bei der Unterbringung werden Sicherheitsaspekte und Suizidpräventionsaspekte herangezogen. Außerdem wird auch auf wesentliche soziodemografische und soziobiografische Faktoren wie etwa Staatsangehörigkeit, Ethnie, Religion, Alter, Geschlecht, Bildungsstand und Beruf geschaut. „Daher kann eine gemeinsame Unterbringung nach Delikt zwar vorkommen, ist aber für den Vollzug der Haft, der als wichtigstes Ziel ab dem ersten Tag die Resozialisierung verfolgt, nicht von Bedeutung“, so das Ministerium weiter.

Wieso Einwegrasierer in der Zelle erlaubt sind

Auf die Frage hin, wie der Einwegrasierer in den Haftraum gekommen ist, meint man nur, dass diese „im normalen Straf- und Untersuchungsvollzug für die persönliche Hygiene der InsassInnen grundsätzlich erlaubt und im Haftraum zugänglich“. Es würden derzeit aber die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen, denen man nicht vorgreifen möchte. Und abschließend: „Darüber hinaus wird innerhalb der Generaldirektion für den Straf- und Maßnahmenvollzug geprüft, ob sämtliche fachlichen und inhaltlichen Vorgaben von Seiten der Justizanstalt lege artis (Anmerkung: nach dem Gesetz) umgesetzt wurden.“ Für den 17-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.