Gold und Landesrekord: LAC-Athleten glänzen bei Halbmarathon

Für die Topleistung sorgte Ulrike Striednig, freut sich der Verein. Die W65-Athletin holt sich nicht nur den Altersklassen-Sieg bei den gleichzeitig ausgetragenen österreichischen Meisterschaften sondern verbesserte den W65-Landesrekord auf 1:36:46 Stunden, damit war sie um mehr als elf Minuten auf schneller als der bisherige Rekord (Gerda Boschi, HSV Triathon 1:48:15 Stunden – 2018), heißt es weiter.

Weitere Top-Platzierungen

Für die weitern Top-Platzierungen bei den Meisterschaften sorgten: Nadin Kazianka (vierter Platz W40 1:39:03 Stunden) und Corinna Dorfer (fünfter Platz W35 1:42:59 Stunden). Daniel Matzner (M35) lief bei seiner Premiere 1:32:09 Stunden, Jan Petschnig (U20) beendete den Lauf nach 2:07:11 Stunden.

Erfolgreiche LAC-Kinder

Auch die LAC-Kinder waren erfolgreich: Manuel Sauer ließ 59 Alterskollegen hinter sich und durfte sich in der Klasse M9 über den Tagessieg freuen, in der Teamwertung gab es Rang zwei für die kleinen Lindwurmstädter, so vonseiten des Vereins weiter. Insgesamt waren 20 LACler am Start, darunter zehn Kinder.