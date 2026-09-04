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Das Bild auf 5min.at zeigt Blaulicht bei einem Unfall.
Die Polizei berichtete über den Vorfall.
Klagenfurt
04/09/2026
Polizeimeldung

Auf der Rosentaler Straße: Zwei Verletzte nach Kollision in Klagenfurt

Am Donnerstagabend kam es auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)
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Eine 26-jährige Motorradlenkerin aus Völkermarkt war gegen 19:35 Uhr auf dem zweiten Fahrstreifen stadteinwärts unterwegs und beabsichtigte, den Südring in gleichbleibender Fahrtrichtung zu queren.

Kollision im Kreuzungsbereich

Zeitgleich fuhr eine 54-jährige ungarische Autofahrerin aus Klagenfurt mit ihrem PKW in der entgegengesetzten Richtung. An der Kreuzung der Rosentaler Straße mit dem Südring bog die Autofahrerin nach links in den Südring ein. „Dabei kam es zu einer rechtwinkligen Kollision beider Fahrzeuge und die Motorradradfahrerin infolge zu Sturz. Beide Fahrzeuglenkerinnen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten.

Sachschaden an beiden Fahrzeugen

Nach der Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst die Motorradlenkerin in das UKH Klagenfurt, während die PKW-Lenkerin in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert wurde. Die durchgeführten Alkomatentests verliefen bei beiden beteiligten Frauen negativ. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

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